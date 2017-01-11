日天皇若讓位 2019換新年號
〔駐日特派員張茂森、國際新聞中心／綜合報導〕日本「產經新聞」十日報導，由於明仁天皇有意在即位卅週年時讓位，日本政府將於二○一九年（平成卅一年）元旦舉行皇太子德仁即位儀式，當天啟用新年號，讓位相關法案將在今年五月上旬提交國會。
該報導係綜合「政府多項管道」的消息來源，指稱天皇讓位的時間不會在法案中明記，而是經過皇室會議後由內閣會議決定，具體可能是平成卅一年元旦，在宮中舉行「劍璽等繼承之儀（三種神器等之繼承）」與「即位後朝見之儀（首次與司法、行政、立法三權之長會面）」，隨後由內閣官房長官迅速發表新年號。
日本皇位繼承的最重要禮儀「大嘗祭」，因準備時間要半年以上，因此可能延至一九年十一月後。向國內外宣告皇位繼承的「即位禮正殿之儀」，則在大嘗祭之前舉行。
報導指出，討論天皇讓位的專家學者會議將在本月廿三日綜合論點，讓位的可能性「僅限於一代」。日本國會眾、參兩院將於最近開會討論讓位法案，學者會議於三月中提出結論，五月長假後向國會提出。在野黨民進黨則建議修改皇室典範，永久改變退位制度，並警告政府的特別法案可能違憲。
在日本過去的歷史上，天皇退位或讓位並非特例，尤其在戰亂時期，退位天皇被稱為「上皇」，剃度出家者則稱「法皇」，多半還能把持朝政或發動戰爭。但目前日本憲法及皇室典範中對於皇位繼承均以天皇駕崩為前提，無生前讓位相關規定。最近一次就是一九八九年一月昭和天皇駕崩後，由皇太子明仁繼位，並由時任內閣官房長官的小淵惠三宣布新年號為「平成」。
本月六日，日本首相安倍晉三與官房長官菅義偉、副官房長官杉田和博等就天皇讓位相關法規進行商議，但就修改皇室典範一事，政府內部意見分歧。此外，皇室典範也沒有對天皇退位後的稱號、住居等相關規定，因此必須向國會提出是否違反憲法等相關配套法案。
德仁繼位 文仁恐破例成皇太子
據報導，日本政府消息人士透露，為達成明仁生前退位心願，安倍政府擬讓八十三歲的明仁成為「上皇」，由皇太子德仁繼位，德仁弟弟文仁則破例成為皇太子，以解決皇位傳男不傳女的問題。明仁先前曾表達希望在一八年退位，但由於德仁只育有愛子公主一女，若德仁繼任天皇，將皇太子傳位給女兒，將打破皇位傳男不傳女的傳統。因此，政府擬讓文仁破例成為皇太子，皇位最終將傳給其兒子悠仁，得以維持男性出任天皇的體制。
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