主持60年 就職司儀被川普開除
2017-01-10
〔編譯魏國金／綜合報導〕在真人實境秀節目「誰是接班人」中，以一句「你被開除了」（You’re fired）而聲名大噪的川普，在就職成為總統前再度開除一個人：曾主持十一位美國總統的就職遊行的司儀查爾斯．布羅特曼（Charles Brotman）。
布羅特曼的聲音在美國算是家喻戶曉，因為自一九五七年艾森豪總統以來，他就是歷任總統的就職遊行司儀，期間的每位總統必須在這重要時刻聽他的指令，不料這回他卻丟了這個每四年一次的主持棒。八十九歲的布羅特曼說，他對川普的決定感到「傷心欲絕」，「畢竟我主持了六十年」。
至於接班人，川普團隊拍板敲定曾在華盛頓地方電台工作的五十八歲自由播音員史蒂夫．雷伊（Steve Ray）。他說，對他們而言，布羅特曼有點像是華盛頓的地標，地位崇高。而對於接下總統就職遊行主持棒，他說：「我欣喜若狂，但我不是頂替他、取代他，我只是剛好是他下一位主持人。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 民進黨台中市議會黨團總召 何文海接任
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 元首會談 葉南德茲：蔡總統是宏國最喜愛的女兒
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》票投吳敦義 支持馬英九
- 〈生活大補帖〉以亡父名義捐款 遺愛人間
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 法界看法 法官評鑑功能待檢討
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 全美數學競賽 南市3人滿分
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟
- 葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬
- 苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧
- 業者有默契 墾丁不削價競爭
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 過馬路當志工 慈濟師姊遭撞死
- 社論》台灣的理直氣壯
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
- 急性腹瀉就診增多 防諾羅要勤洗手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：主持60年 就職司儀被川普開除
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分