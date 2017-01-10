| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

主持60年 就職司儀被川普開除

2017-01-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕在真人實境秀節目「誰是接班人」中，以一句「你被開除了」（You’re fired）而聲名大噪的川普，在就職成為總統前再度開除一個人：曾主持十一位美國總統的就職遊行的司儀查爾斯．布羅特曼（Charles Brotman）。

布羅特曼的聲音在美國算是家喻戶曉，因為自一九五七年艾森豪總統以來，他就是歷任總統的就職遊行司儀，期間的每位總統必須在這重要時刻聽他的指令，不料這回他卻丟了這個每四年一次的主持棒。八十九歲的布羅特曼說，他對川普的決定感到「傷心欲絕」，「畢竟我主持了六十年」。

至於接班人，川普團隊拍板敲定曾在華盛頓地方電台工作的五十八歲自由播音員史蒂夫．雷伊（Steve Ray）。他說，對他們而言，布羅特曼有點像是華盛頓的地標，地位崇高。而對於接下總統就職遊行主持棒，他說：「我欣喜若狂，但我不是頂替他、取代他，我只是剛好是他下一位主持人。」

廣告
  • 曾主持十一位美國總統的就職遊行的司儀查爾斯．布羅特曼（Charles Brotman，）。（美聯社）

    曾主持十一位美國總統的就職遊行的司儀查爾斯．布羅特曼（Charles Brotman，）。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 就職司儀 就職遊行 開除
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：主持60年 就職司儀被川普開除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.