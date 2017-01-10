主持60年 就職司儀被川普開除

2017-01-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕在真人實境秀節目「誰是接班人」中，以一句「你被開除了」（You’re fired）而聲名大噪的川普，在就職成為總統前再度開除一個人：曾主持十一位美國總統的就職遊行的司儀查爾斯．布羅特曼（Charles Brotman）。

布羅特曼的聲音在美國算是家喻戶曉，因為自一九五七年艾森豪總統以來，他就是歷任總統的就職遊行司儀，期間的每位總統必須在這重要時刻聽他的指令，不料這回他卻丟了這個每四年一次的主持棒。八十九歲的布羅特曼說，他對川普的決定感到「傷心欲絕」，「畢竟我主持了六十年」。

至於接班人，川普團隊拍板敲定曾在華盛頓地方電台工作的五十八歲自由播音員史蒂夫．雷伊（Steve Ray）。他說，對他們而言，布羅特曼有點像是華盛頓的地標，地位崇高。而對於接下總統就職遊行主持棒，他說：「我欣喜若狂，但我不是頂替他、取代他，我只是剛好是他下一位主持人。」