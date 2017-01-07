賓拉丹之子 美列為「特別指定恐怖份子」
2017-01-07
〔編譯陳正健／綜合報導〕伊斯蘭「開打」恐怖組織首腦賓拉丹遭美軍狙殺逾五年，但美國仍對賓拉丹家族高度警戒。美國國務院五日宣佈，已將賓拉丹之子哈姆札（Hamza bin Laden，見圖，法新社資料照）列入「特別指定全球恐怖份子」名單，警告此人在全球號召恐攻，危及美國國安。
美國國務院下令，在美國司法管轄地區內、凍結哈姆札名下所有財產，並將他與「阿拉伯半島開打組織」（ＡＱＡＰ）領袖阿班納（Ibrahim al-Banna）共同列入「特別指定全球恐怖份子」名單。
賓拉丹共有二十三個孩子，哈姆札是三房薩巴爾（Khairiah Sabar）所生。國務院認定他現年二十七歲。他於二○一四年出現在「開打組織」成員名單。自此之後，他公佈一系列錄影畫面，號召攻擊西方國家首都，揚言鎖定海內外美國人。
去年，「開打」媒體《雲》（As-Sahab）發佈的一段影像顯示，哈姆札揚言替父親復仇，要向美國人討回公道。另外，他還呼籲沙烏地阿拉伯支持者加入國際聖戰，推翻沙國王室 。
二○一一年五月，美軍海豹特種部隊於巴基斯坦阿波塔巴德狙殺賓拉丹，並在他的藏匿處找到文件，其中有信件顯示，哈姆札二○○九年曾致信父親，要求接受訓練追隨其腳步，並且誇口自己已準備「殉教」。賓拉丹也於二○一○年寫信給兒子，稱讚他加入組織的熱情。
兩人通信之時，哈姆札正於伊朗遭到軟禁，直到二○一○年才獲釋。據信，他之後可能被送至巴基斯坦喀拉蚩接受爆破和槍枝訓練。美國政府原本以為，他已隨同賓拉丹一起遭美軍擊斃，但後來證實其兄長哈立德才是死者。
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