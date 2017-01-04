完全執政在即 國會共和黨下「馬」威

2017-01-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國第一百一十五屆國會三日正式開議，控制參眾兩院的共和黨，將在候任總統川普廿日就職之後，迎來暌違十年的完全執政，府會能否聯手同心雖仍未可知，但國會共和黨人已表明，將以抹滅即將卸任的民主黨總統歐巴馬過去八年的諸多政績，包括歐巴馬力推的醫改法與環境法規為首要任務。

削減國會風紀辦公室權力

向來抱怨歐巴馬與國會民主黨人阻撓美國進步與經濟成長的國會共和黨人，已準備好在該黨完全執政後大展身手。共和黨籍資深眾議員寇爾就說，當國會兩院與白宮一把抓時，共和黨實在沒有理由不通過重大法案……不少國會共和黨人都承受得儘快有所表現的壓力。但完全執政並非立法的保證書，紐約時報指出，川普在競選期間不受共和黨當權派與許多國會共和黨人支持是不爭的事實，府會間的相互提防、猜忌，使得彼此間的利益與優先順序是能相輔相成還是自相殘殺，仍是未知數。

首砍歐版健保和能源計畫

事實上，眾議院共和黨人在新國會尚未開議的二日便迫不及待為所欲為，在共和黨籍眾院議長萊恩的反對聲中以一百一十九票對七十四票，表決通過剝奪獨立運作、職司監督國會議員操守風紀的「國會風紀辦公室」（Office of Congressional Ethics）檢討國會議員違法的權力，改由轉交眾院風紀委員會或相關聯邦執法單位，民主黨人怒指此舉形同將該辦公室賜死，而川普稍後也在推特上批評說，國會應該把重點放在稅改、健保與其他更重要的事情上。

但無論如何，抹滅歐巴馬過去八年政績，應該是共和黨府會的最大公約數，三日新國會開議後的第一要務就是廢除被共和黨人視為眼中釘的「可負擔照護法」（俗稱歐版健保）；國會共和黨人甚至考慮採取程序性措施，以避免遭民主黨人利用冗長辯論阻撓此一議程。此外，國會共和黨人還會利用罕於援用的「國會檢討法」來廢止歐巴馬政策，特別是關於刪減火力發電廠碳污染的「乾淨能源計畫」。

至於遞補近一年前驟逝的美國聯邦最高法院保守派大法官史卡利亞的人選，儘管歐巴馬早已提名賈蘭德，但參議院在多數黨（共和黨）領袖麥康奈以應交由新總統提名不斷阻撓，因此繼任人選將在川普就任後重新提名。

新國會的其他要務還包括確認川普提名的諸多內閣人事，目前已知司法部長塞森斯的任命聽證會將在十、十一日舉行，之後是教育部長戴弗斯與勞工部長普茲德。此外，麥康奈與萊恩還將聯手推動稅制改革，萊恩還有意改革美國聯邦醫療保險，部分眾院共和黨保守派則主張改革社會安全制度。