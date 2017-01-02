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跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫

2017-01-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕擠滿數百名跨年狂歡客的土耳其大城伊斯坦堡高檔夜店Reina，未料竟在新年第一時間淪為有近四十人喪命的人間煉獄，身歷其境的倖存者形容當時一片混亂、尖叫聲四起，有人被槍聲嚇到昏倒，有人為了逃命不惜踩踏其他人，還有人在情急之下跳入夜店旁的博斯普魯斯海峽畔躲子彈，最後得靠救難人員協助才得以脫困上岸。

被好幾具屍體壓住 推開才脫身

一名腿部中彈的夜店屠殺倖存者表示，不清楚槍手有幾人，但看到至少有一人一進夜店就拿槍亂射；土耳其足球員波伊達斯說，案發當時他才與另外兩名友人進店約十分鐘，突然間槍聲大作，兩名友人先後被嚇得昏了過去，此外還有不少女孩昏倒。外傳槍手邊殺人邊用阿拉伯語呼喊，但波伊達斯說，現場尖叫聲之大，就算槍手曾說了什麼，也被音量大上一百倍的尖叫聲給掩蓋過去。波伊達斯還描述逃離夜店時看到有人踩在其他人身上，推測死亡人數恐怕不只近四十人。

另一名現場目擊者烏亞尼克在醫院外告訴媒體，案發後她在夜店內看到許多屍體，她老公也受傷，「在我還沒搞清楚發生什麼事情前，我老公就倒在我身上…我得把好幾具倒在我身上的人抬起來才能離開。」

電視畫面顯示，一輛輛救護車將傷者載離現場，員警則忙著封鎖案發該區。

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  • 醫護人員將一名在伊斯坦堡夜店恐攻事件中受傷的民眾送上救護車。 （美聯社）

    醫護人員將一名在伊斯坦堡夜店恐攻事件中受傷的民眾送上救護車。 （美聯社）

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