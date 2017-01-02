跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
2017-01-02
〔編譯張沛元／綜合報導〕擠滿數百名跨年狂歡客的土耳其大城伊斯坦堡高檔夜店Reina，未料竟在新年第一時間淪為有近四十人喪命的人間煉獄，身歷其境的倖存者形容當時一片混亂、尖叫聲四起，有人被槍聲嚇到昏倒，有人為了逃命不惜踩踏其他人，還有人在情急之下跳入夜店旁的博斯普魯斯海峽畔躲子彈，最後得靠救難人員協助才得以脫困上岸。
被好幾具屍體壓住 推開才脫身
一名腿部中彈的夜店屠殺倖存者表示，不清楚槍手有幾人，但看到至少有一人一進夜店就拿槍亂射；土耳其足球員波伊達斯說，案發當時他才與另外兩名友人進店約十分鐘，突然間槍聲大作，兩名友人先後被嚇得昏了過去，此外還有不少女孩昏倒。外傳槍手邊殺人邊用阿拉伯語呼喊，但波伊達斯說，現場尖叫聲之大，就算槍手曾說了什麼，也被音量大上一百倍的尖叫聲給掩蓋過去。波伊達斯還描述逃離夜店時看到有人踩在其他人身上，推測死亡人數恐怕不只近四十人。
另一名現場目擊者烏亞尼克在醫院外告訴媒體，案發後她在夜店內看到許多屍體，她老公也受傷，「在我還沒搞清楚發生什麼事情前，我老公就倒在我身上…我得把好幾具倒在我身上的人抬起來才能離開。」
電視畫面顯示，一輛輛救護車將傷者載離現場，員警則忙著封鎖案發該區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 社論》川普能，小英不能？
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 東海道超馬跨年 跑進2017
- 迎接巨人陽元年 高橋喊出「新化」
- 台南公園慶百歲 將重現昔日「飛瀑」
- Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕
- 金門元旦升旗 縣長多期許
- 田中實加認錯：我非灣生後代
- 煙火遲射探頭看 男遭炸穿頭慘死
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 新南向拚放款 學者︰重蹈西進錯誤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ROC flag raised to celebrate new year
- 自由談》年金改革失敗，國家必崩壞！
- 施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
- 嘉義報佳音 11元旦寶寶報到
- 少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告
- 白家綺性感辣唱 網友誤當謝金燕
- 把老榕剃光頭 造橋公所挨罵
- 嘉市路跑慶新年 嘉縣迎最美日出
- 剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 武神月薪叩關50萬 獅未來「薪」一哥
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 趕緊把握 新北耶誕城今最後一天
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- 灣生回家故事是真的 不影響金馬入圍資格
- 台灣跨年星光黯淡 大咖棄台搶人民幣
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 日「排球女神」也爆婚訊
- 傑愛婚》神秘3嘉賓現身 「台星中」大會串
- 蘭嶼最早日出 縱谷熱氣球迎天光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA twisting new labor rules to pay workers less: union
- 元旦許願 魏明谷：成立彰化電力公司
- 產下元旦寶寶 母直說天意
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 張智峰末節關鍵三分彈 達欣「守」住龍頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分