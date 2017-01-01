不以牙還牙驅逐美外交官 川普誇普廷聰明 惹火兩黨

2017-01-01

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕三週後將卸任的美國總統歐巴馬去年十二月廿九日以俄國發動駭客攻擊，干擾美國大選為由，對俄國進行制裁並驅逐卅五名俄國官員。對此，俄國總統普廷宣佈，「我們不會驅逐任何人」。普廷不以牙還牙的決定十二月卅日贏得美國準總統川普讚揚，稱他此舉「非常聰明」。

普廷卅日稍早說，至少在川普於一月廿日就任前，他不會對美國驅逐俄國官員一事採取反擊之舉。他指出：「俄美關係修補的進一步措施將建基在川普政府推行的政策上。」普廷最後還祝福歐巴馬與川普新年快樂。

對此，川普卅日推文讚揚說：「（普廷）延後回應是極好的舉動；我向來知道他非常聰明。」俄國駐華府大使館立即轉貼川普推文，顯然對川普的肯定十分滿意。

參議員麥肯︰

在國會推對俄更強硬制裁

川普對普廷的讚揚不僅激怒民主黨政敵，部分共和黨同志也不以為然。共和黨籍的亞利桑納州參議員麥肯與南加州參議員葛蘭姆卅日表示：「我們將在新國會上致力推動對俄國實施更強硬的制裁。」麥肯說，下週將召開「外國網路威脅」聽證會，進一步聚焦俄國的行動，他補充：「攻擊一個國家，就是戰爭行為。因此我們得確定對方必須付出代價。」

歐巴馬政府的前任駐俄大使麥佛爾也警告說，當川普界定其首要施政目標是「與克里姆林宮和睦相處」時，普廷著眼的是更高目標，比如解除經濟制裁，美國對俄國併吞克里米亞予以承認。他說：「顯然的，普廷對驅逐事件不回應是在等待一月廿日。他肩負著比對一個將卸任的政府以牙還牙更為重要的目標。」

前駐俄大使︰

普廷在等待謀取更高利益

但分析家指出，雖俄方寄望川普翻盤，不過因歐巴馬制裁俄國的行政命令是建立在各美國情報單位的一致結論上，普廷恐難如願以償。

美國情報單位將俄國駭客意圖干擾美國大選的努力統稱為「灰熊大草原」。佛蒙特州柏靈頓電力公司卅日聲明說，在公司的一部手提電腦偵測到與「灰熊大草原」有關的惡意程式後，已立即隔離該電腦，並通知聯邦官員。柏靈頓電力公司說，該公司是在接到國土安全部的警告後，迅速展開調查，進而發現一部手提電腦遭到惡意程式滲透，所幸該電腦沒有連接電力網，沒有影響運作。

美國官員表示，俄國滲透進入美國電力網茲事體大，因為這暴露出美國電力供應體系的潛在嚴重弱點。美國情報與民間安全專家認定，烏克蘭二○一五年十二月發生的大停電事件，就是俄國駭客所為。