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安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」

2016-12-28

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三在夏威夷當地時間二十六日抵達檀香山，預定二十七日與美國總統歐巴馬連袂前往珍珠港，追悼兩國一九四一年開戰時的犧牲者，同時舉行歐巴馬任內最後一次日美元首高峰會。安倍是日本第一位拜訪珍珠港的現任首相，這趟「慰靈之旅」不但具有歷史性意義，也在白宮易主前以行動展現日本重視日美同盟關係。

歐巴馬將陪同

日媒報導，安倍二十六日上午抵達檀香山空軍基地後，立即驅車前往多個地點獻花致意，全程除外務大臣岸田文雄、防衛大臣稻田朋美外，美駐日大使卡洛琳甘迺迪、日裔夏威夷州長大衛伊藝及駐日美軍司令馬丁尼茲也一同前往。

安倍首站前往美軍太平洋國家紀念公墓獻花，該處安葬五萬多名在二次世界大戰及越戰中喪生的軍人。之後，安倍又前往美國首位日裔聯邦參議員、二○一二年病逝的參院臨時議長丹尼爾．井上墳前獻花，再到檀香山市內安葬日本僑民的麥基基公墓（Makiki Cemetery）致意。

安倍接著轉往檀香山市內卡卡阿寇海濱公園，為二○○一年遭美國核動力潛艦撞沉的日本高校實習船「愛媛丸」罹難的九名日本師生及船員獻花。安倍表示，撞船事件發生時，他擔任內閣官房副長官，對此事記憶猶新。

安倍此行被定位為「慰靈之旅」，在此之前，包括戰後第一任首相吉田茂等多位歷任首相，也曾造訪檀香山前往太平洋軍人公墓獻花，但從未有現任首相前往珍珠港表達追悼之意。安倍在檀香山夏威夷會議中心（Hawaii Convention Center）透過口譯說：「我很期待就和解的價值傳達強烈訊息，我們也將誠摯為陣亡者的亡靈祈禱。」

安倍二十七日將和歐巴馬連袂前往珍珠港，並進入二戰時被日軍擊沉的美軍戰艦「亞利桑納號」改建的紀念館。日方強調，安倍此行是為了悼念戰爭亡魂，並宣示日本「不戰」的決心。一般預料，安倍發表談話時將強調美日和解，不會對當年日本偷襲珍珠港致歉。

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  • 日本首相安倍晉三在夏威夷當地時間二十六日抵達檀香山進行「慰靈之旅」，首站前往美軍太平洋國家紀念公墓獻花。二十七日將與美國總統歐巴馬前往珍珠港，追悼日美一九四一年開戰時的犧牲者。（路透）

    日本首相安倍晉三在夏威夷當地時間二十六日抵達檀香山進行「慰靈之旅」，首站前往美軍太平洋國家紀念公墓獻花。二十七日將與美國總統歐巴馬前往珍珠港，追悼日美一九四一年開戰時的犧牲者。（路透）

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標題：安倍今訪珍珠港 慰靈宣示「不戰」


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