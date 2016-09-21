無照導遊橫行日本 中國人坑中國人

2016-09-21

〔駐日特派員張茂森／東京廿日報導〕日本觀光業也有中國「一條龍」！「讀賣新聞」頭版報導指出，中國觀光客在日本「爆買」，年收入達數千萬日圓的中國無照導遊趁機橫行，吃定自家人和免稅店，也吃定日本稅收。日本國稅局已鎖定數十人全面展開清查，並追徵課稅。

今年一到七月前往日本訪問的外國觀光客共約一千四百萬人，其中三百八十萬人為中客，這些中客到免稅店「爆買」，都是由沒有日本「通譯案內士」（翻譯導遊人員）資格的無照導遊帶團。這些無照導遊向免稅店收取高額佣金，免稅店則將佣金轉嫁到商品價格上。中客在日本被中國無照導遊坑了後，大罵日本的免稅店比一般商店賣得還貴。

報導指出，東京國稅局已查獲一些大型免稅店支付回扣給數十名無照導遊的名冊和金額，去年一年光是回扣金額就超過廿億日圓（約六．二億台幣），年收入數千萬日圓的無照導遊不乏其人。

由於大批中客湧入日本，經認定的合法導遊卻僅有約一千人。在導遊不足的情況下，無照導遊橫行，他們絕大多數是住在日本的中國人，雇用無照導遊的也是中國人經營的旅行社。日本人開設的旅行社和合法導遊，「根本無法將中客送進免稅店」，等於是日本版的「一條龍」。

免稅店支付佣金或回扣給導遊由於沒有對價關係，並未違法，但因沒有報稅而造成逃漏稅，也讓觀光立國的日本在國際聲譽上受到「免稅店比扣稅店貴」之害，日本政府內部要求「肅清」的聲音高漲。