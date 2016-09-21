為癌症編程式 微軟：10年後解決它
〔編譯魏國金／綜合報導〕電腦科技巨擘微軟矢言，致力將細胞變成活體電腦，而癌症如同入侵並敗壞身體細胞的電腦病毒，一旦監測到癌細胞，則可重寫該細胞程式，使其回到健康狀態，十年後將「解決」癌症。
跨足醫學研究的微軟在英國劍橋成立「生物運算」（biological computation）部門，匯聚一百五十名科學家與軟體研發專家，進行範圍廣泛的計畫。微軟說，其終極目標就是將細胞變成一台活體電腦，有朝一日可對其編寫程式，甚至重寫程式，以治療癌症等疾病。
至於近程目標，英國「獨立報」報導，微軟的「生物運算」部門目前利用先進的運算研究，試圖設定電腦學習有關藥物以及疾病的知識，進而可建議新療法，以協助癌症病患。
據報導，研究團隊希望利用機器學習科技，亦即可如人類般思考與學習的電腦，閱讀大量癌症研究的資料，以了解該疾病以及治療的用藥。目前相關研究為數龐大，沒有人可以全然閱讀，但電腦可從事大量且快速的閱讀與理解，並將所得結果運用於特定病患的狀況。
微軟的醫學野心匯聚了生物學、數學與運算領域。微軟該部門主任畢夏普（Chris Bishop）說：「生物學與運算這兩個領域或許截然不同，但發生於細胞的複雜過程，與發生於一台標準桌上型電腦內的複雜程序卻有某些相似。」因此，細胞內部的複雜過程或許也可透過一台桌上型電腦來了解，而這些電腦也就可用來了解細胞的行為，以及如何治療細胞。
若上述情形成為可能，那麼這些電腦不僅可了解為何細胞是如此行為，及其何時可能癌化，也可用來啟動細胞內部的反應，扭轉其決定，重寫其程式，而使細胞再度健康。
微軟說，該「解決」癌症的方法可望在未來五年或十年成熟。該部門專家菲利普斯說，「我認為五到十年的時間研發出可監測疾病的智慧型分子系統，技術上是可能的。」
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