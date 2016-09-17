日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
〔編譯張沛元／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美十五日在美國華府表示，日本計畫透過加入美國的「訓練巡邏」，來強化在爭議水域南海的活動；在此同時，日本與中國已就有主權爭議的東海「坦誠交換意見」。日方此一兩手做法一方面探查北京當局蠶食日本水域的企圖，同時也預留中國願意上談判桌協商的空間。
日將協助強化南海各國應對能力
被視為國防鷹派的稻田在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表演說時指出，針對中國主張擁有爭議水域南海大部分主權，日本與美國有同樣憂慮；倘若世界縱容意圖改變法制之舉，以及容許「扭曲規則」得逞，「其後果將遍及全球…在這種情況下，我強烈支持美國海軍落實『航行自由』任務，維護以規則為基礎的國際海事秩序。」
至於日本，稻田說，將增加參與南海活動，像是日本海上自衛隊將加入美國與南韓海軍在南海的訓練巡弋，以及與該區其他國家海軍舉行雙邊或多邊演習；日本也會協助南海沿海各國建設相關應對能力。
上任以來第一次訪問美國的稻田指出，以美國為首的南海巡弋在制止中國對南海的野心上扮演關鍵角色；中國在南海上遍建海軍前哨站與騷擾往來該水域的商船，意在「企圖改變（太平洋）現狀」為己謀利，日本將持續檢討在維繫太平洋穩定安全上是否做得足夠，也將保持與中國對話，承諾就解決導致東亞地區緊張情勢升高的領土爭議與北京當局進行協商。
稻田在演說結束後與美國國防部長卡特會面，為稻田接任防衛大臣後首度與卡特會談，雙方一致認為北韓日前進行第五次核試是「對美日兩國安全保障的重大威脅」、提及對中國在南海大興土木建造軍事基地令人關切，與強調必須尊重今年七月否認中國擁有南海大部分主權的國際常設仲裁法院判決。兩人還就美日聯手協助南海沿海國家建設相關應對能力交換意見。
日中磋商東海問題 「坦誠交換意見」
在此同時，中日兩國代表在十五日結束的第五輪中日海洋事務高級別磋商上，就東海原則共識相關問題已「坦誠交換意見」，並同意致力於維護東海和平穩定。中國新華社報導，歷時兩天的磋商共有九大要點，除了維護東海和平穩定，還包括將儘快於今年內在中國舉行第六輪磋商、中國海警局與日本海上保安廳加強彼此訊息及人員交流、持續就海洋政策與海洋法交換意見，以及確認儘早簽署「中日海上搜救協定」的重要性並就此保持溝通。
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標題：日自衛隊將聯手美軍巡弋南海
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