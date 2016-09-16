前總統魯拉被控 主導巴西石油洗錢

2016-09-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴西前總統魯拉十四日遭檢方指為國營巴西石油公司貪污計畫的「終極指揮官」，讓納稅人及該公司股東損失約四二○億巴西雷亞爾（約四○七○億台幣），只「為讓工黨透過犯罪方式繼續掌權」，其個人則從中謀利三七○萬巴西雷亞爾（約三五三○萬台幣）。這項控罪若成立，現年七十歲的魯拉未來八年將不得參選總統，其二○一八年捲土重來美夢已蒙上陰影。

罪名若成立 回鍋選總統夢碎

這是魯拉第一次被控牽涉巴西石油弊案。巴西檢察官達拉諾（Deltan Dallagnol）指出，身為工黨與巴西政府核心人物，魯拉「指揮」巴西石油貪污洗錢案，與其妻瑪麗莎合謀。而除了上述賄款，取得巴西石油公司二六○億美元契約的知名工程建設公司ＯＡＳ，還提供魯拉位於聖保羅州瓜魯雅市的一戶濱海三層樓豪華公寓，價值一一○萬美元。

魯拉否認擁有這棟建物，達拉諾也未提是否對魯拉祭出逮捕令。但檢方未指上述款項流入魯拉個人口袋，估計贓款是由巴西石油與工黨高層及執政聯盟議員瓜分。全案將由巴西知名打貪法官莫羅（Sérgio Moro）審理，他已把近四十名牽涉此案的政客與商人送入大牢，不法所得約卅億美元。

魯拉的律師表示，檢方指控缺乏證據，為阻斷魯拉二○一八年總統夢，不惜捏造這樁「鬧劇」，根本藐視巴西公民智慧和這個民主國度。

巴西聯邦警方兩年半前啟動的反貪調查「洗車行動（Operation Car Wash）」，揭發工黨及其盟友任命之政治人物集體收賄，他們把工程契約以超額代價交給民間公司並取得回扣。這件醜聞日前發酵，讓魯拉接班人、巴西前總統羅塞夫上月被國會正式彈劾下台。