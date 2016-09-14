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菲總統︰擬終止巡南海 向俄中軍購

2016-09-14

稱美軍不撤離菲南 此地永無和平

〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕菲律賓總統杜特蒂十二日才揚言要求美軍撤離菲國南部，菲國政府十三日便出面滅火，保證美菲盟邦「堅若磐石」，杜特蒂本人也證實不會切斷與美國的盟邦關係，但表示考慮向俄羅斯或中國採購武器，並終止與美軍共同巡弋南海。值此南海主權爭議方興未艾之際，杜特蒂這一連串言行，恐危及美菲多年邦誼。

杜特蒂十二日表示，對於長期在菲南作亂、以綁架與斬首外籍人士聞名的伊斯蘭激進組織「阿布薩雅夫」而言，派駐菲南民答那峨三寶顏的美軍特種部隊是高價值目標，這些美軍特種部隊會讓阿布薩雅夫更激動，甚至對美軍下手，美軍若不撤離，只會讓菲國打擊叛亂份子的任務更為複雜化，菲國南部將永無和平。杜特蒂並未表明會驅逐多少美軍。

杜特蒂上週才因痛罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」，導致歐巴馬取消與杜特蒂的會面。美國國防部表示，已得知杜特蒂的發言，但尚未接獲菲國當局就此議題與美方聯繫。美國是菲律賓最主要的軍事盟友，過去曾在菲律賓殖民。

杜特蒂堅稱，是他不理歐巴馬，而非被歐巴馬拒見。他在演說中還出示照片與引用紀錄，指美軍在一九○○年代初期佔領菲律賓時曾殺害穆斯林。宣稱是穆斯林後裔的杜特蒂，以促進菲南和平為主要施政目標。

外長滅火︰未暗示美菲結盟生變

菲國外交部長亞賽十三日出面滅火，在接受電台訪問時表示，杜特蒂十二日的發言，並非暗示美菲結盟關係生變，並說杜特蒂表示會持續遵守結盟關係條約義務與承諾。杜特蒂本人稍後在一場空軍活動上也保證美菲關係不變，菲律賓不會「斬斷我們（與盟國之間）的臍帶，但會追尋自己的道路…。我們不會，也永遠不能只是個被人吼叫或教訓的小國」。美國與菲律賓在一九五一年簽訂無限期的「美菲聯防條約」。

不過，杜特蒂十三日在一場向軍官發表的電視演說中表示，有兩個國家同意提供菲律賓二十五年軍購優惠貸款，稍後透露國防部長羅倫沙納與軍方技術人員將會造訪中俄。杜特蒂說，菲律賓要的是能對抗菲南恐怖份子的螺旋槳飛機，「我不需要F-16，那對我們沒用。我們又不打算攻擊其他國家。」

此外，杜特蒂還宣布，菲國今起不再與美軍共同巡邏靠近南海的爭議水域，但並未詳述細節。

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  • 菲律賓總統杜特蒂十二日發表演說，要求美軍特種部隊撤離菲國南部，還出示照片指稱，美軍一九○○年代初期佔領菲律賓期間曾殘害穆斯林。（法新社）

    菲律賓總統杜特蒂十二日發表演說，要求美軍特種部隊撤離菲國南部，還出示照片指稱，美軍一九○○年代初期佔領菲律賓期間曾殘害穆斯林。（法新社）

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