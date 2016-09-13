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北韓洪災 10萬人無家可歸

2016-09-13

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕北韓東北部八月底因颱風「獅子山」暴雨導致圖們江氾濫，受災人數、面積仍持續攀升。聯合國人道事務協調廳（OCHA）十二日提出報告，圖們江附近的茂山（Musan）和會寧（Hoeryong）多達一百三十三人死亡，逾十萬人無家可歸，估計十四萬人需要緊急安置，必須搶在十月冬季來臨前完成。美國氣象當局預測，近兩日該地區降雨量恐仍有二十五至一百毫米。

北韓官方「中央通信社」（KCNA）報導，東北部遭遇「七十餘年來惟見之惡劣天候」，造成「重大損失」，軍方士兵已動員搶通道路，以便輸送物資與建材，目標是在冬天前搶建兩萬戶。原先官方為刺激生產所組織、為期二百天的集體動員，現改名「忠誠作戰」（loyalty campaign），支援洪災搶救。

OCHA綜合圖們江地區聯合國駐員、紅十字會與紅新月會國際聯合會及各非政府組織統計，圖們江沿岸地區房屋損毀估計三萬五千戶以上，全毀比例高達七成，八千七百棟公共建物受損，農地更高達近四萬英畝（約一萬六千公頃）浸泡於洪澇。各組織已就地發放物資、臨時帳篷、炊具、淨水器、藥物等，但嚴峻冬季十月即將來臨，情況不容小覷。

聯合國糧農組織（FAO）今年四月便已提出警告，北韓今年食物供應量恐較去年更加窘迫，估計許多家戶已瀕臨飢餓邊緣。北韓多數山區由於森林遭濫伐用於燃料，土壤涵養力被剝削，雨水往往直沖而下，形成洪災，二○一二年北韓亦因「布拉萬」颱風侵襲而不得不向國際求援。

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  • 北韓東北部圖們江因颱風暴雨氾濫，聯合國統計災情已造成一百三十餘人死亡，十四萬人待援。北韓官方正動員軍民搶通災區道路以輸送物資，希望在十月冬季來臨前至少重建兩萬戶住宅。（美聯社）

    北韓東北部圖們江因颱風暴雨氾濫，聯合國統計災情已造成一百三十餘人死亡，十四萬人待援。北韓官方正動員軍民搶通災區道路以輸送物資，希望在十月冬季來臨前至少重建兩萬戶住宅。（美聯社）

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