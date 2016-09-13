北韓擬六度核試 美將派轟炸機牽制

2016-09-13

〔編譯林翠儀／綜合報導〕南韓軍方掌握消息顯示，北韓豐溪里核試驗場在九日的第五次核試爆後，另一個坑道也已準備就緒，很可能在近期內進行第六次核試。為牽制北韓的挑釁行為，美國預定十三日從關島出動B-1轟炸機飛往南韓。

北韓自二○○六年迄今已在豐溪里核試驗場進行五次核試，核試驗場內至少有三個坑道，除第一次在第一坑道進行外，第二到第五次均在第二坑道進行。南韓國防部發言人文尚均十二日指出，據韓美情報機構分析，北韓已做好隨時進行新一輪核試的準備，地點可能是第二條坑道內分支坑道或第三條坑道。

南韓總統朴槿惠十二日會見主要政黨領袖時表示，北韓的核武和飛彈構成立即威脅，「可能讓朝鮮半島有爆發戰爭的危險，各式各樣的挑釁和恐怖攻擊都可能發生。」朴槿惠下午在青瓦台接見執政黨新國家黨黨魁李貞鉉、最大在野黨共同民主黨黨魁秋美愛、第二大在野黨國民之黨黨鞭朴智元。這是朴槿惠在二十屆國會履職以來首次約見三大政黨領袖。

為牽制北韓，美軍將出動剛部署在關島的B-1轟炸機飛往南韓。日本媒體報導，B-1轟炸機原本預定十二日飛至南韓上空，但因天候惡化延至十三日。B-1與B-52、B-2並稱為美國三大戰略轟炸機，飛行速度最快，最高飛行速度為一．二馬赫，最多搭載二十四枚B-61、B-83核彈，僅需約兩小時即可從關島飛抵朝鮮半島。

南韓考慮加碼採購二十架F-35A戰機

此外，美軍還計畫調派以日本橫須賀為母港的第七艦隊「雷根號」核動力航空母艦，參加下月十日至十五日在南韓舉行的美韓聯合演習。南韓政府消息人士更透露，南韓軍方積極考慮額外採購二十架F-35A匿蹤戰機，做為應對北韓核試後安全形勢驟變的長久之計。

另一方面，因應朝鮮半島情勢升溫，日本防衛大臣稻田朋美日前敦促南韓國防部長韓民求，儘早與日本締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。對此，南韓國防部發言人十二日鬆口表示，「從氛圍來看需要該協定」，將會謙虛聽取國民意見。

日韓兩國原本預定在二○一二年六月締結GSOMIA，卻因南韓國內輿論強烈反對而破局。後來日韓因領土爭議及歷史問題關係惡化，締約進程因而停擺。