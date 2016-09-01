《中英對照讀新聞》 Feeling unloved at work? You’re not alone 覺得工作上不被欣賞？你並不孤單

2016-09-01

◎孫宇青

Almost half of US workers said they "never" feel appreciated for their hard work, and more than one-third of Indian and German workers held the same idea, according to a poll conducted by Monster, a widely-used job-search website.

根據高人氣求才網站Monster所做的民調，美國有近半數上班族認為自己辛苦工作「從未」有人欣賞，印度和德國也有超過3分之1的上班族抱持相同想法。

"Employees do not feel as though they are making a difference," said Joanie Courtney, senior vice president of Monster, in an email. In the US, that effort to make a difference leads to long work hours. A full 39% of American workers reported working more than 50 hours per week.

Monster資深副總裁寇特尼在一封電子郵件裡指出：「員工覺得有沒有自己都沒差。」在美國，為了創造自身獨特性，員工的工作時數總是很長。有39％的美國上班族表示，他們每週的工時超過50個小時。

Despite all those hours, workers don’t feel they’re acknowledged for their efforts and contributions.

儘管工作時數長，員工卻感覺不到自己的努力和貢獻獲得認可。

Just 10% said they feel appreciated only occasionally, according to the poll. The result, said Courtney：Morale plummets. No wonder 68% said they don’t love their jobs.

這項調查也顯示，只有10％的人認為，自己偶爾能感覺受到賞識。寇特尼總結指出，員工因此士氣大跌。難怪有68％的員工表示，他們一點也不熱愛自己的工作。

It’s never too late to turn morale around though, Courtney said. Managers must recognize individuals’ work performances and thank them for their contributions. They need to show they care.

但寇特尼也說，要提振員工士氣永遠不嫌晚。主管必須認可每個人的工作表現，也要向所有人表示感激。務必要讓員工感覺自己是被在乎的。

新聞辭典

as though：片語慣用語，好像；彷彿。例句：He dictated where we should stand as though he were the host. （他規定我們應該站在哪裡，好像他是主辦人似的。）

acknowledge：動詞，承認。例句：I acknowledged that her idea was the best.（我承認她的構想是最棒的。）

morale：名詞，士氣；鬥志。例句：Losing the crucial game, the team also lost its morale. （輸掉關鍵比賽後，團隊的士氣也受到打擊。）