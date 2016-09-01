新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕新加坡茲卡疫情持續延燒，星國衛生部和國家環境局8月31日晚間宣布，境內新增24例確診病例，包括第一起孕婦感染病例，導致總病例數攀升至115例，且疫情已進一步擴散至勿洛北3道（Bedok North Avenue 3）。包括美國、台灣、澳洲等已宣布星國為旅遊警示地區，呼籲孕婦若非必要，應避免前往。
官員籲孕婦發燒快篩檢
衛生部表示，截至31日中午12點，星國境內新增24起茲卡感染病例，其中22例出現在阿裕尼彎（Aljunied Crescent）、沈氏通道（Sims Drive）、加冷大道（Kallang Way）和巴耶利峇大道（Paya Lebar Way）等疫情爆發點，另外2例則與既有感染區沒有已知關係，分別出現在裕盛路（Joo Seng Road）和榜鵝大道（Punggol Way）。
有3起已通報的感染病例出現在勿洛北3道。懷孕的茲卡患者住在阿裕尼地區，其一名家屬稍早已被診斷出感染茲卡病毒，當局將安排專門醫師給予密切觀察，追蹤其腹中胎兒發育情況。
對於易受茲卡危害的孕婦，衛生部呼籲所有出現發燒、起疹症狀者，主動前往醫療院所接受茲卡篩檢。新加坡國家環境局人員已全力動員，在阿裕尼彎進行煙熏滅蚊，發送防蚊貼片、袖套等以減少病媒蚊叮咬。
星國日耗逾2千萬滅蚊
環境局也將開始在勿洛北3道的6000多個場所進行滅蚊行動，並持續在阿裕尼彎、沈氏通道、巴耶利峇大道和加冷大道地區的7000多個場所強力消毒，並加強疫情檢測，消滅可能讓病媒蚊滋生的溫床。星國當局每天斥資100萬星幣（約2300萬台幣）撲滅病媒蚊。截至30日，環境局已向超過500個場所發出通知，要求業主聯絡環境局安排進行稽查。
而在新加坡通報疫情後，美國和台灣等國已宣布星國為旅遊警示地區，呼籲孕婦若非必要，應避免前往。
衛生部警告，「所有孕婦凡出現發燒、起疹、眼睛發紅或關節痠痛等症狀，請務必接受茲卡篩檢。懷孕中婦女也請採取嚴格防蚊叮咬措施，若出現任何可疑症狀，請立即尋求醫療協助。」若伴侶曾對茲卡病毒呈陽性反應，孕婦也應主動前往院所檢查。
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