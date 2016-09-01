IS發言人被炸死 美俄搶功
第二號人物 操盤海外行動
〔編譯管淑平／綜合報導〕伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）八月三十日表示，該組織第二號人物、發言人阿德納尼（Abu Muhammad al-Adnani）在敘利亞喪生。阿德納尼位居伊斯蘭國最高領導階層，負責海外行動，被視為伊斯蘭國最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）接班人，他的死不僅是伊斯蘭國迄今被擊斃的最高階層成員，也令該組織損失對西方攻擊行動的操盤手。
IS被擊斃的最高階成員
伊斯蘭國透過宣傳機構「阿瑪克通訊社」（Amaq），罕見地公開發布阿德納尼死訊，指他在敘國阿勒坡視察軍事行動時喪生，但是未說明死亡原因，只揚言將為阿德納尼的死「堅決報復」。
美國為首的聯軍部隊並未證實阿德納尼之死，不過，五角大廈發言人庫克表示，三十日在阿勒坡省巴卜鎮空襲一輛行進中車輛，確實將阿德納尼列為打擊目標，行動結果尚在評估。俄羅斯國防部三十一日說，俄軍三十日轟炸阿勒坡省馬拉烏姆哈許村約四十名伊斯蘭國戰士，炸死了阿德納尼。對此，美國國防部官員說，俄方說法是個「笑話」，阿德納尼是被美軍「掠奪者」無人飛機發射「地獄火」飛彈擊中座車而斃命。
一九七七年出生的阿德納尼是敘利亞人，負責宣傳和海外行動，善用社群網站招募新血、激發支持者，是伊斯蘭國海外行動的「主要建構者」，籌劃過巴黎、布魯塞爾和伊斯坦堡等一連串高度受矚目的攻擊行動。對西方來說，他比巴格達迪更危險，被美國懸賞五百萬美元緝拿。
阿德納尼在二○○三年美軍攻打伊拉克後，赴伊拉克加入聖戰運動，效命於賓拉丹副手、伊拉克開打（Al-Qaeda）領袖札卡維（Abu Musab al-Zarqawi），能言善道的他原本在聖戰士訓練營教導神學和教法，二○一四年六月追隨巴格達迪創辦IS，擔任發言人，伊斯蘭國宣布建立哈里發國的錄音聲明就是出自阿德納尼。
在伊斯蘭國原第二號人物卡杜里（Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli）、「戰爭部長」西沙尼（Omar al-Shishani）今年相繼被美軍擊斃，以及該組織在敘、伊領土迄今失守二到五成之際，阿德納尼的死是對這個極端組織的又一打擊。
巴格達的聖戰專家哈希米（Hisham al-Hashimi）說，美國情報作業顯然已滲透進入IS最高階層，越來越能掌握高階要角的動向，巴格達迪恐將成為下一個目標。
不過也有一些專家質疑，過往的例子證明，對恐怖組織的「斬首行動」，並非有效的反恐策略。喬治亞理工學院恐怖主義問題專家喬丹（Jenna Jordan）說，恐怖組織若能像伊斯蘭國一樣，得到民眾的支持並建立起階層組織，就有能耐承受損失高層領導人而不至於就此崩解。
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