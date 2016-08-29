香港立法會選舉 北京賄選配票

2016-08-29

周永勤遭恐嚇逼退 指向中聯辦

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港第六屆立法會選舉即將於九月四日登場，在選戰進入倒數計時之際，竟傳出北京當局千方百計企圖操控選情，日前才發生香港「自由黨」候選人周永勤疑似遭中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）恐嚇而含淚退選，香港蘋果日報廿八日再度披露，中共中央統一戰線工作部（統戰部）以利誘方式發動配票，試圖為香港建制派（親中派）拉票。

據香港蘋果日報獨家報導，近來有香港居民在中國大陸的親戚，遭中共統戰部派員登門拜訪，表示香港當前政治環境紛亂，不可再讓「滋事份子」得勢，希望他們說服居港親人，在立法會選舉中將票投予建制派。報導指出，統戰部出示的「配票」指引和名單上，全是建制派及獲中聯辦「加持」的候選人；不僅如此，他們還規定，投票者必須在投票所「拍照」回傳「內地」，才能讓親人以此憑證領取「禮物」。

一名被催票的匿名港人表示，由於統戰部掌握親人詳細資料，即使不受禮物引誘，也可能迫於壓力而屈服。他認為，上述情況一如香港銅鑼灣書店事件中「被認罪」的失蹤股東及職員，又如挺港獨的「本土民主前線」發言人梁天琦被取消參選資格，北京當局企圖控制香港政治情勢變化的居心昭然若揭，「我們始終逃不出中共的手掌心」。

灌票給親中派 統戰部高調干預

香港大學法律系副教授戴耀廷批評，北京當局一直想方設法干預香港政局，此事正是其介入香港選舉強而有力的證據。香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權也認為，中共統戰部此次採取縝密的配票計畫，做法相較於以往更加肆無忌憚，目的就是為了確保建制派的選情萬無一失，香港立法會選舉「早就不只是香港自己的事」。

香港本次立法會選舉一波三折，七月份才發生多名候選人因「港獨」、「香港自決」的政治立場，遭香港選舉管理委員會（選管會）褫奪參選權。隨著投票日逐漸逼近，代表自由黨出馬的周永勤廿五日突然透過電視節目宣布，自己因遭到錄音恐嚇，對方甚至威脅向他發動狙擊，他顧慮到家人安全，也不願讓支持者惹上「更高層次的麻煩」，只好退選。

綜合多家香港媒體報導，該錄音檔中說話的男子，正是周永勤最大競爭對手何君堯陣營的義工。由於周所屬的自由黨近年來高調反對親中的特首梁振英連任，何君堯參選又獲得中聯辦鼎力支持，此事被外界解讀為中聯辦有意逼退選情看好的周永勤。在此同時，何君堯事後雖坦承錄音檔的聲音確實來自其助選義工，但也強調對錄音內容毫不知情，更懷疑周永勤未經查證就宣布退選，其動機「耐人尋味」。