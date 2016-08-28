巴西國會員工看政客「骯髒、自私、貪污」
〔編譯周虹汶／綜合報導〕「為民喉舌」攏係假！在巴西國會殿堂工作的市井小民現身說法指出，巴西代議士高高在上，只謀取私利，正是讓巴西「向下沉淪」的力量。至於目前面臨參議院彈劾審判的巴西總統羅塞夫，以及可能成功代位的副總統泰梅爾，在六十一％巴西民眾眼中都一樣，「現在沒有合適的總統可選」，主張重新大選，讓兩人一起下台。
法新社報導指出，在參議院操作電梯的服務人員，向記者私下抱怨，「我們的政客非常骯髒」，「我從沒看過議員為人民投過什麼票，我看到的是他們打架、咆哮及考量自身利益。」至於羅塞夫遭彈劾案，「一堆骯髒的人評論著一個一樣骯髒的女人」。
這名爆料者自稱並非羅塞夫支持者。他的同事也指出，每天遇到的參議員，有三分之二對基層友善，不過這些人過去或現在都有貪污官司纏身；至於另三分之一，「連個『午安』都沒說。」如果羅塞夫真的被彈劾下台，「用泰梅爾取代羅塞夫，不會是解決之道。如果真的選舉，他不會勝選的。」他坦言，「你要夠髒，才能在政壇走到那一步，而一個百分百的老實人永遠不會有機會。」
餐廳服務生經歷也相仿，控訴巴西代議士「大多數都非常自大，對我們不客氣。」清潔人員更表示，彈劾意謂換張臉孔，但「如果沒有新選舉，我不覺得我們會有任何改變」。
彈劾審判如瘋人院 氣氛火爆
羅塞夫二○一四年競選連任時，疑似擅改聯邦預算、濫用國庫資金推動公共開支，且掩蓋財政赤字，加上執政績效不佳，導致民眾反彈及國會彈劾。參議院二十五日展開的彈劾審判，羅塞夫下台幾成定局，預計月底前有結果，但二十六日在巴西參議院氣氛火爆，以致審判一度中斷。導火線是支持羅塞夫的參議員強烈抨擊參議院自身貪污醜聞不斷，有嚴重道德瑕疵，引爆雙方口角，有案纏身的議長卡列羅斯（Renan Calheiros）氣到大罵巴西參議院真是「瘋人院」，還批質疑者展現出「無盡的愚笨」。
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標題：巴西國會員工看政客「骯髒、自私、貪污」
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