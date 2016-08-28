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孟加拉警方 擊斃咖啡廳恐攻案主謀

2016-08-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕孟加拉警方的反恐部隊廿七日突襲首都達卡郊外一個藏匿處，射殺三名伊斯蘭極端份子，其中包括一名策劃七月一日達卡咖啡廳攻擊案的嫌犯喬杜里（Tamim Chowdury）。這起鎖定非穆斯林和外籍人士的駭人重大攻擊，當時共釀廿二死，死者大多為遭挾持的外國人質。

這批極端份子是在達卡以南廿五公里的納瑞陽甘吉市遭到包圍，他們拒絕向警方投降，扔擲四到五顆手榴彈回擊，還用步槍掃射，雙方隨後交火長達一小時，之後警方發現三名嫌犯的屍體。高階警官霍森說，「喬杜里已死，他是高爾杉（Gulshan）使館區攻擊案的策劃者和『孟加拉聖戰協會』（JMB）的首腦」。

卅歲的喬杜里為孟加拉裔加拿大公民，二○一三年從加國回到穆斯林居多數的孟加拉，此後即領導並資助使年輕穆斯林轉趨激進的活動，警方此前才將他列為高爾杉區咖啡廳攻擊案主嫌。

孟國稱本土極端團體主使攻擊案

高爾杉區咖啡廳攻擊案共造成兩名員警與廿名人質喪生，他們是來自義大利、日本、美國和印度籍的外國人，也令孟國產值二百八十億美元、全世界第二大的服裝出口產業蒙上陰影。

「伊斯蘭國」（IS）曾聲稱犯案，並公布咖啡廳被包圍時的內部照片以及五名執行此致命攻擊的槍手照片，而這五人最後均被擊斃。但孟加拉當局駁斥IS自稱犯案的說法，指稱喬杜里為首的一個JMB新派系才是這起攻擊的幕後主使者。喬杜里在案發後行蹤不明，孟加拉警方二日宣布懸賞兩百萬孟加拉塔卡（約七十九．六萬台幣）予提供線報的民眾。

JMB是本土民兵組織，孟國警方將過去三年八十多名外籍人士與宗教少數派成員之死歸咎於該團體。孟加拉內政部長可汗（Asaduzzaman Khan）廿七日說，JMB剩餘極端份子的人數「極少」，且很快將面臨逮捕。

美國國務卿凱瑞預定廿九日抵孟加拉，將與孟國外長商討包括美、孟反恐合作在內的安全議題，他也是七月案發迄今訪問該國的最高階西方國家官員。

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