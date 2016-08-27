夏威夷海洋保護區 面積擴大四倍
〔編譯張沛元／綜合報導〕白宮二十六日宣布，美國總統歐巴馬將大幅擴大夏威夷州外海的「帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區」（Papahnaumokukea Marine National Monument）的範圍，禁止在超過五十八萬兩千五百平方英里（一百五十萬平方公里）的太平洋海面上進行商業捕魚活動，該海洋保護區也將因此成為全球面積最大的海洋保護區。
歐巴馬還將於九月一日親訪此一保護區，前往二戰戰場之一的珊瑚環礁中途島，為氣候變遷對海洋的影響吸引更多關注。「帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區」在二○○六年布希政府時代成立，為當時最大的海洋保護區，保護夏威夷群島附近海域廣達十四萬平方英里的海域，並對世界其他各地成立海洋保護區起帶頭作用。如今該海洋保護區面積將在歐巴馬一聲令下擴大四倍，區內超過七千種海洋生物因此能受到保護，包括全球已知最古老的活珊瑚有機體。
此外，歐巴馬還將在三十一日晚間於夏威夷州首府檀香山的全球會議上，向太平洋島國領袖會議的領袖以及國際自然保護聯盟世界保育會議的代表發表演說。
由於海洋保護區內禁止商業捕魚與新的採礦行為，休閒捕魚則須取得批准，科學研究與捕撈魚亦然，部分漁業團體已對海洋保護區擴大感到憂心忡忡，擔心影響生計。夏威夷延繩捕魚協會主席馬丁就說，他對夏威夷州州長井下支持擴大此一海洋保護區感到失望，因為該海洋保護區擴大是基於政治而非科學因素，夏威夷州的延繩捕魚船隊在被擴大的海洋保護區內漁獲量佔全年漁獲量三％到十三％，此一新宣布將迫使延繩捕魚業難以生存。
生於夏威夷州的歐巴馬以遏抑氣候變遷為主要施政目標之一，然其若干努力不獲國會支持或因法律訴訟而未能定案，但保護公共區域免於開發只要動用總統行政權就行。歐巴馬在兩年前曾動用總統行政權，宣布把在布希政府時代設立的另一個海洋保護區「太平洋偏遠島嶼海洋國家保護區」（Pacific Remote Islands Marine National Monument）擴大六倍，達四十九萬平方英里（約一百二十七萬平方公里）的海域，全面禁止在該保護區內鑽油與從事大部分的漁業活動。
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標題：夏威夷海洋保護區 面積擴大四倍
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