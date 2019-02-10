歐盟外務部警告歐外交官小心中俄間諜 中駁斥「捕風捉影」

2019-02-10 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟對外事務部（EEAS）日前發布警告，指出目前有數百名中國與俄羅斯的間諜潛伏在歐盟總部的所在地布魯塞爾，要求歐洲各國的外交官與駐布魯塞爾的軍人避免進入位在歐盟總部大樓附近的幾間餐館與咖啡廳，以防遭到滲透；中國駐歐盟使團駁斥，強調「中方尊重各國主權，不干涉別國內政」。

《德國之聲》引述德媒《世界報》的報導指出，有知情人士指出，歐盟對外事務部（EEAS）的內部保安部門指出，目前歐盟首府有約250名中國間諜與200名俄羅斯間諜在進行活動，要求歐洲各國的外交官與駐布魯塞爾的軍人須提高警覺；知情人士表示，他們還被警告須避免進入位在歐盟總部附近的幾間餐館。

歐盟對外事務部表示，過去在布魯塞爾，屬俄羅斯間諜最為活躍，而現在中國間諜與俄羅斯間諜大多潛伏在駐布魯塞爾的外館與商會伺機而動，過去歐盟內部的保安單位就曾發現多起間諜行動，而且比利時的情報單位近年來也要求過多名諜報人員離境；報導也指出，近年來中國當局加強對歐盟的諜報工作，立陶宛情報機關日前發布年度報告表示，中國對立陶宛等北約、歐盟成員國的情報工作越來越具有侵略性，不但積極招募立陶宛公民成為間諜，還意圖干預立陶宛對藏獨與台獨的立場。

對此，中國駐歐盟使團駁斥這篇報導「捕風捉影、毫無根據」，稱中方一貫尊重各國主權，不干涉別國內政，強調「高度重視歐盟和中歐關係，始終致力於維護和促進中歐關係的健康穩定發展」，敦促有關方面客觀公正看待中國和中歐關係，不要發表不負責任的言論。

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