拿拖鞋充當手機！這張印度小孩「自拍照」讓網友紅了眼眶

2019-02-09

〔即時新聞/綜合報導〕隨著智慧型手機的普遍,自拍已成為一種常見的拍照方式。最近就有一張「自拍照」在網路上被瘋傳,圖中有好幾位印度小孩將拖鞋當成手機玩自拍,引來網友討論。

最近印度寶萊塢男演員博曼伊蘭尼(Boman Irani)在IG貼出一張照片, 圖中有5位印度小孩正在玩「自拍」,但他們拿的不是手機,而是一支夾腳拖。雖然這些小孩並沒有手機、無法真正體會到自拍的樂趣,但每個人臉上仍都露出開心的微笑。

博曼伊蘭尼在發文中寫到,「只有當你選擇要快樂時,你才會感到快樂。」(You’re only as happy as you choose to be.)另一位寶萊塢製片卡斯貝克(Atul Kasbekar)也在推特分享這張照片,並表示他被照片中小孩的純樸與喜樂所感動。

許多網友看到照片後也紛紛留言,「好窩心。」、「史上最棒的自拍照。」、「看看他們天真的臉龐。」但也有網友從照片中看到社會現實與貧富差距,「他們也想融入進步的社會,但是...」、「令人難過。」、「為什麼我哭了...」

