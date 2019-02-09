抗議騰訊入股？美大型論壇Reddit突爆「六四天安門」熱潮

2019-02-09 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕有美國PTT之稱的大型網路論壇「Reddit」，近日傳出將由中國網路龍頭騰訊出資入股。因中國封鎖網路自由的負面形象深刻，消息一出引發不少疑慮，如今Reddit更爆發「天安門之亂」，與天安門事件有關的照片、影片一夕湧出，迅速獲得大量網友推送。

在騰訊傳出可能入股Reddit後，突然有網友在站上PO出一張天安門事件「坦克人」經典照，並在標題寫上「有鑑於Reddit將從中國獲得1.5億美元的投資，在大家的貼文自由被剝奪之前，我覺得PO出這張天安門坦克人照還不錯。」此篇貼文在9小時內獲得18.2萬推送，速度驚人。

不久後，又有網友PO出一張天安門黑白照，標題寫道「應該被看見的天安門真實照片」，照片中遍佈滿滿屍體，畫面駭人，且即便該張照片被標註為「NSFW」（Not Safe For Work, 不適合在工作場合出現的內容），仍獲得15.2萬推送。接著又有網友在影片版放上天安門大屠殺紀錄片，獲5.27萬推送，一舉登上Reddit熱門首頁。

網友留言表示，「在中國網站PO這張照片多快會被下架？」、「快到在沒人看到前就會被刪除」。另有網友諷刺地說，「應該也要貼一些繞過中國巨大防火牆的方法。」有網友則提到，中國政府非常努力確保這些照片不被看見，中國人民對這件事的了解也不多。

Reddit為美國著名論壇，在美國本土流量僅次於Google，YouTube，Facebook以及Amazon，名列全美第五，月活躍用戶達到3.3億，連美國總統都會現身該網站與網友互動。科技網站《Techcrunch》引述消息指出，Reddit正計劃D輪融資，據稱由中國網路龍頭騰訊將領投，交易前的估值為27億美元，融資後Reddit估值更被看好有可能衝破30億美金。

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