「想跟年輕的妳來一發」她因男友一句話 灌醉女兒任玩弄

2019-02-08 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有個媽媽表面上是個在網路經營烘焙粉絲專頁的慈母，然而在13年前，她曾因當時男友的一句話，竟讓他性侵自己15歲的女兒。

根據《每日郵報》，澳洲布里斯本48歲母親特瑞絲（Therese Butler），在人前，她是個開設臉書粉絲專頁「Tee’s Fruit Tarts」分享好吃甜點及家庭生活的慈母；然而，特瑞絲在2005年間時，曾因為當時網戀男友湯莫（Thommo）曾對她說：「想跟年輕的你做愛。」竟將自己15歲的女兒佩塔（Peta）獻給男友，將女兒灌醉，帶到汽車旅館讓湯莫性侵，自己在外頭抽菸把風。

10年過去，佩塔才終於克服心理陰影，向警方踢爆母親的惡行。而透過警方的指導，佩塔終於在跟母親一次電談當中，得知當時母親的惡行，特瑞絲在電話中說道：「他承諾他不會碰你。」爾後特瑞斯承認自己的犯行：「是的，這仍是性侵，如果你不是16歲，我不會讓他碰你。」

儘管電話當中，特瑞絲仍試圖對佩塔做出彌補，但佩塔仍不領情。最後，特瑞絲因為「誘騙未成年人發生肉體關係」罪，被判處4年監禁緩刑1年，而性侵犯湯莫則仍然逍遙法外，警方連他的真實身分都尚未清楚。不過佩塔仍欣慰地說：「我很高興我母親為了她所做的事情而入獄，她是個邪惡的人，不該得到『母親』的稱號。」

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澳洲母親Therese Butler表面上是個在網路經營烘焙粉絲專頁的慈母，然而在13年前，她曾因當時男友的一句話，竟讓他性侵自己15歲的女兒。（翻攝自每日郵報）

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