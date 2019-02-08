波神「彭丹」開邁巴赫撞勞斯萊斯！近6千萬車禍結局讓人出乎意料

2019-02-08 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前發生一起巨額車禍，是一輛要價超過500萬人民幣（約台幣2250萬元）的邁巴赫（德文：Maybach）跑車，撞到一台800多萬人民幣（約3600多萬台幣）的勞斯萊斯。想不到，2人竟沒有因此翻臉，反而握手成了好朋友。

中國昨日晚間10點半發生一起車禍，一輛要價超過人民幣500萬的邁巴赫（德文：Maybach）跑車，倒車時不慎撞到後頭的勞斯萊斯豪華轎車，同樣也要價不斐，高達800多萬人民幣。

邁巴赫的車主趕緊下車，只見車上下來的是在中國艷星彭丹，她連忙向勞斯萊斯的車主賠不是，只見那名車主並不慍怒，反而好聲好氣地向彭丹，2人不僅握手和解，甚至互遞名片，加了彼此微信好友。而彭丹的助理出面表示，事情已和平解決。

網友看到，紛紛說：「都是上流社會了。」、「因禍得福多認識生意合夥人。」、「認識有錢人的新辦法。」

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