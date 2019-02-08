被控竊澳洲財富管理公司客戶個資 中國男傳潛逃被抓認罪！

2019-02-08 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間財務管理公司一名中國籍員工鄭毅（音譯，Yi Zheng）被控非法下載客戶含個資在內的文件，並轉寄至自己的電子郵件信箱，當地警方接獲該公司疑似出現網路安全違規行徑報案，便啟動調查。鄭男上月17日攜妻兒準備離開澳洲時被逮，週四出庭時認罪，判決結果預計在3月宣布。

綜合媒體報導，新南威爾士州警方表示，有關單位會啟動調查，疑因去年AMP公司的網路安全人員，注意到公司網路上出現可疑活動。調查顯示，該名28歲中國籍約聘人員鄭毅，不僅未經授權下載20多名客戶、涉及個資的文件等，還寄送至自己的E-mail。

報導指出，文件內容包括客戶駕照、護照照片等個資，鄭毅去年10月以壓縮檔格式完成傳送後，從桌面刪除檔案，動作一氣呵成僅花不到5分鐘。之後該公司內部網路安全系統發布警報，鄭男的筆電也被帶走檢查，並看著他離開大樓。據了解，鄭男疑試圖在個人筆電中，安裝暗網瀏覽器。

報導提到，上月17日，鄭毅原欲帶著太太與6個月大的孩子搭機飛往中國，卻被邊境管理單位逮捕。調查人員從他的行李中，查出手機、SIM卡、筆電，以及數項電子儲存裝置。

報導提及，鄭男起初被抓時，一度否認涉案行徑，但又無法解釋是誰或如何，將電郵寄到他的信箱。當地時間週四，鄭毅在唐寧中心地方法院出庭時認罪，罪名為持有個資以實行可起訴的罪行，目前已獲准保釋，並於下月21日宣判。

報導指出，AMP發言人回應，外洩數據涉及小部分客戶資訊，沒有證據顯示其有進一步受損的情況，「我們擁有強大的網路安全系統保護客戶隱私與數據」，系統有效運作讓公司得以迅速應變，並稱已聯繫可能受影響的客戶，替他們提供額外的資安控管，同時通報監管機構，強調會繼續密切關注。

報導提到，網絡犯罪偵緝督察克雷夫特（Matt Craft）指出，在黑市與暗網裡，個資是價值非凡的商品，無論個人或企業，若儲存相關數據訊息，都得確保其受保護；目前尚不清楚鄭男計畫如何處理該批資料，可能是獨立作業。

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