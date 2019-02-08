被控竊澳洲財富管理公司客戶個資 中國男傳潛逃被抓認罪！

澳洲一間財務管理公司一名中國籍員工鄭毅被控非法下載客戶含個資在內的文件，並轉寄至自己的電子郵件，當地警方接獲該公司疑似出現網路安全違規行徑報案啟動調查。鄭男上月17日攜妻兒準備離開澳洲時被逮。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一間財務管理公司一名中國籍員工鄭毅（音譯，Yi Zheng）被控非法下載客戶含個資在內的文件，並轉寄至自己的電子郵件信箱，當地警方接獲該公司疑似出現網路安全違規行徑報案，便啟動調查。鄭男上月17日攜妻兒準備離開澳洲時被逮，週四出庭時認罪，判決結果預計在3月宣布。
綜合媒體報導，新南威爾士州警方表示，有關單位會啟動調查，疑因去年AMP公司的網路安全人員，注意到公司網路上出現可疑活動。調查顯示，該名28歲中國籍約聘人員鄭毅，不僅未經授權下載20多名客戶、涉及個資的文件等，還寄送至自己的E-mail。
報導指出，文件內容包括客戶駕照、護照照片等個資，鄭毅去年10月以壓縮檔格式完成傳送後，從桌面刪除檔案，動作一氣呵成僅花不到5分鐘。之後該公司內部網路安全系統發布警報，鄭男的筆電也被帶走檢查，並看著他離開大樓。據了解，鄭男疑試圖在個人筆電中，安裝暗網瀏覽器。
報導提到，上月17日，鄭毅原欲帶著太太與6個月大的孩子搭機飛往中國，卻被邊境管理單位逮捕。調查人員從他的行李中，查出手機、SIM卡、筆電，以及數項電子儲存裝置。
報導提及，鄭男起初被抓時，一度否認涉案行徑，但又無法解釋是誰或如何，將電郵寄到他的信箱。當地時間週四，鄭毅在唐寧中心地方法院出庭時認罪，罪名為持有個資以實行可起訴的罪行，目前已獲准保釋，並於下月21日宣判。
報導指出，AMP發言人回應，外洩數據涉及小部分客戶資訊，沒有證據顯示其有進一步受損的情況，「我們擁有強大的網路安全系統保護客戶隱私與數據」，系統有效運作讓公司得以迅速應變，並稱已聯繫可能受影響的客戶，替他們提供額外的資安控管，同時通報監管機構，強調會繼續密切關注。
報導提到，網絡犯罪偵緝督察克雷夫特（Matt Craft）指出，在黑市與暗網裡，個資是價值非凡的商品，無論個人或企業，若儲存相關數據訊息，都得確保其受保護；目前尚不清楚鄭男計畫如何處理該批資料，可能是獨立作業。
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