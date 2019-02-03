詭山！死於「強大未知力量」...史上最離奇山難重啟調查

2019-02-03 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕電影《詭山》的故事參考範本，被譽為是史上最離奇山難的「佳特洛夫事件」至今成謎，當時9名登山隊員被蘇聯認為死於「強大未知力量」，而俄羅斯檢方於1日宣布，該案將重啟調查，目前排除他殺可能，認為是自然原因導致9人死亡。

從內割破帳篷逃跑 衣不蔽體掙扎慘死

據《法新社》報導，1959年2月，9名經驗豐富的登山家被發現死於烏拉山脈，該地又被當地人稱為「死亡之山」（Kholat Syakhl），救難隊員發現被從內部割開的破裂帳篷，雪地上留著9雙腳連成的腳印，奇異的是，有些人只穿一隻鞋，有人只穿襪子，甚至有人在雪地中光腳。沒有人知道這些登山隊員為何要這樣做，又到底在帳篷內看到了什麼。

接著救難隊員在帳篷1.6公里外尋獲2具大面積裸露的遺體，附近有升火跡象，遺體手腳甚至還有灼傷，推測可能死者曾將手腳伸進火中取暖，旁邊樹木的樹枝還有折斷的痕跡，代表死者生前曾爬到樹上，可能是為了躲避某種事物。在救難隊員回到帳棚路上，又看到3具衣不蔽體的遺骸，其姿勢看起來想要爬回營帳。

受車禍般強大外力撞擊 眼舌離奇消失

直到該年5月4日，救難隊才在4公尺深的積雪下找到另外4具遺體，且皮膚出現黃褐色、橘色等怪異顏色，在法醫勘驗後，竟發現其中一具遺體的頭骨遭鈍器重擊，另外兩具遺體的胸骨骨折，原因是遭受「有如車禍般的強大外力撞擊」，但高山雪嶺中不可能有如此強大外力，更不可能是人為造成，更為離奇的是，死者內臟沒有任何損傷。

此外，其中兩具遺體的眼球、一具女性遺體的舌頭莫名消失，檢調原認為登山家們是誤闖原住民領地而遭殺害，但發現死者身上卻未發現打鬥痕跡，加上以上疑點，他殺說法並不可行。此外，檢調原也懷疑是否是因為雪崩來襲，登山家來不及穿好襪子鞋子逃出帳篷，雙腳寒冷才導致死亡，但這也無法解釋離奇外傷的成因。更令人匪夷所思的是，死者的衣服有很高的輻射反應。

蘇聯草草了結該案卻列機密 陰謀論喧囂塵上

報導指出，該案於當年2月26日列為刑案，3個月後蘇聯只以「並非他殺事件」將該案草草了結，並稱9人死於「強大未知力量」，直至1970年代都列為機密，也因此引來不少聯想，例如超自然力量、雪怪、外星人、遭火箭碎片重擊或是核子實驗失敗等種種陰謀論。

報導指出，俄國檢調將會派遣專家至現場勘驗，檢察官古恩諾夫（Andrei Kuryanov）表示已排除兇殺的可能，認為是自然原因造成9名登山家死亡：「我們會直接排除一些離奇的說法，例如不明飛行物（UFO）及外星人。」

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