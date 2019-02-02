福島核災近8年 漁獲又驗出放射性銫超標

2019-02-02 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島縣漁業合作協會表示，約4年來首次在福島縣捕獲的魚類中，檢測到放射性物質銫並超過日本國家標準含量。

日本《時事通信社》報導，福島縣漁民在週四（1月31日）進行試驗性捕撈時，於水下65公尺處捕獲的鰩魚，發現其銫含量為每公斤161貝克勒，超過日本限制的最低含量每公斤100貝克勒。

福島縣是東京電力公司旗下福島第一核電廠的所在地，該核電廠於2011年311大地震時受損，引發設備損毀、爐心熔毀、放射性物質外洩等核災。

報導指出，福島縣漁業合作協會已停止該水域捕獲的鰩魚出貨。這些魚類將被撤出市場，直到被確認安全為止。福島縣將收集更多樣本用於研究，日本中央政府將對這些魚類的安全性進行評估。

根據「日經中文網」1月15日的報導，福島縣自2011年4月起在沿岸海域實施的魚貝類放射性銫檢驗，在2015年3月於石鰈（stone flounder）中發現銫含量超標，達每公斤140貝克勒後，同年4月以後沒有出現超標的樣本。沒想到本月再度發現銫汙染魚類。

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