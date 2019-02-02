豪大雨下不停 澳洲昆士蘭爆發百年一遇洪水

2019-02-02 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部昆士蘭州爆發百年一遇的洪水，低窪地區已有數十棟房屋遭水掩，當地氣象局警告，這場「災難性」的洪災會持續到週末甚至下週。

綜合外報導，澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）發言人表示，昆士蘭北部沿海城市湯斯維爾（Townsville），在連日遭受季風降雨襲擊後，一些居民已經撤離。

氣象預報員拉扎克（Adam Blazak）說，有些地區已達到了「嚴重」洪水警戒。他表示，通常季風降雨會持續下幾天，但現在已連續一個多星期，並且還會繼續數天。

當地媒體指出，有些道路已無法通行，民眾被迫穿越洪水撤離家園，當局也出動水上救援單位展開協助。據報，救難單位過去一週已從洪水中救出28人。

湯斯維爾市長希爾（Jenny Hill）形容暴雨洪災為百年一遇，昆士蘭的黛恩樹河（Daintree River）水位，也在本週達到118年高點。

與此同時，澳洲南部塔斯馬尼亞州的野火已經燒毀了近19萬公頃的土地，當地消防局官員表示，近600名消防員正在試圖控制火勢，但預計週日炎熱乾燥的天氣可能會使叢林大火更加嚴重。

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