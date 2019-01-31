用華為恐被癱瘓 德情報單位籲5G建設排除中國廠商

2019-01-31 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為目前遭到歐美多國抵制，包括美國、英國、澳洲、紐西蘭都抵制中國華為5G設備，而德國情報單位也警告，若是政府使用華為產品，恐有被監聽甚至被癱瘓的風險，未來應該排除華為參與5G建設，德國官員表示，德國目前正打算修法將中國廠商排除在5G建設之外。

綜合外媒報導，德國情報單位指出，中國可以藉由華為產品設置「後門」，以利中國進行間諜活動，若華為參與建立5G網路，營運安全風險將會加劇，若是國與國之間出現外交危機甚至戰爭時，中國有能力癱瘓整個行動通訊系統。

德國聯邦情報局（BND）前任局長辛德勒（Gerhard Schindler）指出，雖然可以安裝安全系統來降低風險，，但風險依舊存在，華為擁有技術領先優勢，德國政府無法判斷那些「後門」被安裝在哪裡，這意味著德國政府面對通訊被斷時完全沒辦法準備，也不知該如何因應。

而目前德國政府正打算修改電信法，僅允許那些不會被政府介入的廠商參與通信建設，以迂迴的方式將華為等中國廠商排除在5G建設之外。

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