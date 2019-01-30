顛覆國家遭重判5年 美國務院呼籲中國釋放王全璋

2019-01-30 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師王全璋2015年於「709大抓捕」中被中國當局逮捕，3年來遭秘密關押，近日才正式開庭審理，28日被以「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑。美國國務院29日表示對此事件深感關注，呼籲中國政府即刻釋放他。

綜合外媒報導，美國國務院於美東時間29日發布聲明，呼籲中國政府盡速釋放王全璋，國務院發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）表示，「美國依舊關注中國法治、人權及基本自由持續惡化的局面，同時持續呼籲中國應堅持其國際人權承諾，並尊重法治」。

本報此前的報導指出，中國天津市第二中級人民法院28日做出一審宣判，王全璋因「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑，剝奪政治權利5年。同樣遭捕並經歷刑求的維權律師謝燕益認為，在王全璋「被消失的3年內」，肯定受到非人道酷刑。

謝燕益因709事件遭到關押，時常聽見樓上酷刑審訊室傳來的呻吟和哀號聲；他後來共計被關553天，受過各種軟硬酷刑，「餓飯、不讓睡覺、疲勞審訊，包括毆打、長期讓你坐在一個墩子上，造成腿腳神經麻木；半年沒有見過陽光，完全與世隔絕；弄老婆孩子來威脅你等等，精神上的和肉體上的折磨。」

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