盼解脫歐僵局 英相梅伊：將尋求與歐盟重啟談判

2019-01-29 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐陷入僵局，英相梅伊（Theresa May）今（29）日表示，她將會與歐盟交談，尋求重啟脫歐談判。

《BBC》報導，歐盟已拒絕修改先前與梅伊達成共識的協議草案，但梅伊告訴內閣成員，將尋求修改協議中的愛爾蘭邊界保障措施，預計一天內將與歐盟主要領導人先通電話。

本月初對脫歐協議草案投下反對票的保守黨議員已表示，如果修改這部分協議內容，他們會支持梅伊的脫歐草案。另外，保守黨議員也被告知，要投票支持保守黨資深議員布拉迪（Graham Brady）提出修正案，要求去除邊界保障措施，以「其他安排」取代。

下議院議員將辯論梅伊的脫歐計畫，下議院議長白高漢（John Bercow）剛剛也宣布「暫時選定」7項修正案依序辯論並交付表決，布雷迪修正案已入選。英國貿易大臣福克斯（Liam Fox）表示，布雷迪修正案將提供梅伊「強有力的授權」，讓她回到布魯塞爾重啟脫歐談判。

反對黨工黨議員古柏（Yvette Cooper）提出的修正案也入選，此修正案要求梅伊政府把脫歐的掌控權交給國會。此案可望獲大多數議員支持，且可能獲國會通過。

若通過此法案，梅伊必須在2月26日之前提出一項獲國會通過的脫歐協議，否則議員有權投票延長《里斯本條約》第50條，將3月29日的脫歐大限延後，以避免無協議脫歐。

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