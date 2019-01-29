男大生吃下放5天義大利麵 腹痛、狂吐中毒亡

2019-01-29 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕比利時一名男大生AJ吃下放了5天的義大利麵後，突然感到頭痛、肚子痛，並噁心想吐，到了晚上症狀還持續著，以為只是吃壞肚子，便直接去睡覺，沒想到隔天卻再也醒不過來了。

據《都市報》報導，20歲的AJ將放置在廚房5天、沒有冰冰箱的義大利麵拿到微波爐加熱，吃下肚後就出門運動，回家後卻突然感到頭痛、肚子痛、噁心想吐，不斷地吐了數小時，他以為只是吃壞肚子，狂喝水試圖稀釋肚子中的食物後，到了夜晚就直接睡覺了。

隔天AJ沒有去上學，父母才發現AJ已經在住處中死去，驗屍報告顯示，死因為「蠟樣芽孢桿菌」引發的食物中毒，「蠟樣芽孢桿菌」會造成肝臟衰竭甚至死亡。

AJ的案例發生在2008年，近日這起事件被刊登在美國雜誌「Journal of Clinical icrobiology」上，讓大家正視起食物中毒的問題，專家伯納德（Bernard）提醒，很多人認為食物放置一兩天應該沒關係，其實食物只要放了幾個小時就有風險，如果味道聞起來怪怪的，最好就不要吃下肚，以防萬一。

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