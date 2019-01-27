台灣或能源獨立？再生能源高速成長 國際政治將重新洗牌

2019-01-27 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕國際環保組織「國際可再生能源機構（IRENA）」近日發表報告指出，再生能源的高速成長與化石燃料逐漸退場，將讓國際政治產生極大變化。如中國將更進一步抬頭，美國與中東的影響力將被削弱，其他貧窮的非洲小國或能源高度依賴他國的國家，將有望實現能源獨立，是「強而有力的民主化手段」。

據《法新社》報導，在阿拉伯聯合大公國舉行的IRENA第9次總會中，該報告《一個新世界（A New World）》指出，能源來源的改變，將會讓全球勢力版圖、國際關係以及衝突風險發生變化，現今太陽能、風力發電等再生能源已佔全球能源5分之1，而且仍急遽成長中。

前冰島總統、IRENA主席葛林姆松（Olafur Ragnar Grimsson）表示，能源使用逐漸轉往再生能源，將讓中國進一步抬頭，並削弱美國與依賴石油的許多中東國家的影響力，也代表貧困的非洲國家有機會能源獨立。

報告指出，由於新技術問世與成本下降，能源轉型的速度越來越快，再生能源的競爭力逐步逼近化石燃料，例如與2009年相比，太陽能發電的成本已經下降了75%，風力發動機的價格也下降了一半。

IRENA總幹事阿德南（Adnan Amin）表示，2020年商用的再生能源技術，價格也許可以等同化石燃料，甚至壓到更低。阿德南也警告，這將對依賴化石燃料賺取出超的國家有嚴重影響，必須要做好適應變化的準備，此外，由於再生能源可以讓能源供給變得多元，這也將是強而有力的民主化手段。

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