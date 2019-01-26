真愛？被女友捅13刀險送命 男子開庭時竟向她求婚

2019-01-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名30歲男子夏庫爾（Shakur），日前和女友發生激烈爭執，女友一氣之下拿刀捅他13刀，讓他全身是血逃離現場，保住一命，結果事後開庭時，前往作證的夏庫爾竟開始為女友求情，甚至當場向女友求婚，希望說服法官從輕量刑。

綜合外媒報導，當時重傷的夏庫爾，在醫院休養3星期才恢復健康，事後他的女友被檢察官指控有殺人企圖，屬殺人未遂，求處她6年徒刑。開庭時，女友坦承自己拿刀刺傷夏庫爾，不過否認有殺人企圖，表示她那時喝醉，不知道自己在做什麼，夏庫爾聞言，突然起身向法官求情，直喊「她那時喝醉了，不是故意的」、「她只是情緒一時失控，沒有要殺我的念頭」，甚至在全場一片訝然時向女友求婚。

報導指出，法官再三斟酌後，最後決定退庭，等到之後舉行聽證會，進一步釐清案件資訊後，再宣布判決，另也要求夏庫爾針對替女友求情及結婚一事多加考慮。

事件曝光後，不少網友仍傾向反對夏庫爾的決定，表示「他真的有求死願望」、「她太可怕了」、「還有什麼能比這件事更瘋狂」、「不知道是拿刀捅人的，還是被捅的比較瘋狂」。

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