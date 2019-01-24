極端熱浪侵襲澳洲！大量野馬死在乾涸水坑

2019-01-24 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近2週遭極端熱浪侵襲，打破數十個高溫紀錄，根據地方政府部門表示，炙熱的天氣導致內陸地區90多匹野馬喪命，馬屍遍布在乾涸的水坑中。

《BBC》報導，北領地愛麗絲泉地方當局的土地委員會（The Central Land Council，CLC）表示，一個偏遠的社區發現大量野馬不見蹤影後，騎警在附近的一個乾涸的水坑中發現已經死亡和垂死的野馬。

當地居民透納（Ralph Turner後來也到現場查看，形容場面猶如「大屠殺」。他說，「我感到極度震撼，我從來沒看像這樣的場景，滿地的馬屍」、「我簡直不敢置信」。另一位居民史邁斯（Rohan Smyth）說，那裡「通常有水」，而馬匹也「無處可去」。

委員會指出，現場大約有40隻馬匹已因脫水和飢餓死亡，垂死的馬匹後來也被人道撲殺。CLC的主委羅斯（David Ross）表示，他們還計畫撲殺鄰近地區約120匹「渴死」的野馬、驢和駱駝。

根據澳洲氣象局的數據，愛麗絲泉的溫度已持續近2週超過攝氏42度，比過往1月均溫遠遠高了6度。

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