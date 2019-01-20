2018訪日遊客消費行為轉變 澳洲「人均消費額」贏過中國

2019-01-20 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳日前公佈2018年訪日遊客統計相關數據，訪日外國遊客人數較去年同期增長至3119.19萬人，消費額年增至4兆5064億日圓（約1兆2910億元新台幣），在人均消費額部分，澳洲更超越了位居2017年消費額冠軍的中國。

根據《日經中文網》報導，在4兆5064億日圓的消費額中，購物費佔34.7%，其次是佔29.3%的住宿費、佔21.7%的餐飲費，從佔比來觀察，購物費和上年相比有所減少，住宿和餐飲費有增長趨勢，訪日遊客的消費逐漸向「體驗型消費」轉變。

2018年訪日遊客人均消費額減少0.9%，下滑至15萬2594日圓，上年位居首位的中國減少2.9%，下滑至第4名，澳洲則是上升至第一名，其次依序為西班牙和義大利；在人均住宿費方面，英國遊客消費最高，接著依序是澳洲、西班牙、義大利、法國和德國等，歐洲遊客的住宿費相對較高，亞洲國家則是偏低。

在人均餐飲費方面，西班牙遊客則是位居首位，其次依序為澳洲、澳洲、義大利、法國、英國；在人均購物費用方面，雖然中國旅客「爆買」趨勢不再，但中國旅客仍在人軍購物費用中位居冠軍，其次依序為越南、俄羅斯、香港、台灣。

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