柯文哲強盜說紅到日本！日本網友「地圖砲」評論超中肯

2019-01-20 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期接受專訪時，以「強盜說」比喻美中台關係，引來輿論批評，此新聞也吸引日本網友注意。許多人對柯文哲的比喻相當困惑，認為確實是失言，雖然可以明白柯文哲想比喻的概念，若外交政策與美國與中國都保持距離，反而對中國是有利的，「包含柯先生，這是所有台灣政治家最重要的難題」。

美中台「強盜說」惹議 柯：只是比喻不要見縫插針

柯文哲日前接受《台視》專訪時解釋了「三角理論」，以三角形的三邊比喻美中台的底線，而在中美貿易戰與台灣人反中情緒逐漸高漲下，台灣的國際情勢比8年前困難，活動空間被壓縮，但緊接著對美中台的「強盜說」也引起爭議，雖然比喻意指尋找國際局勢的動態平衡點，但也被批借喻失當、親中與傷害台美關係。

柯文哲昨（19）日認為，他只是在做一個比喻，認為兩岸關係，要放在中、美對抗的國際局勢下來看，台灣是在夾縫中求生存，所以在跟任何一方打交道的時候，要注意另外一方的反應，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法。」

對強盜說摸不著頭緒 日本網友：懂你意思但仍失言

《中央社》日文版《中央社フォーカス台湾》的該篇新聞也引來日本網友的迴響，不少日本網友對柯文哲的比喻相當困惑，甚至罵聲連連：「怎麼感覺跟日本某個縣好像喔，要不要一起加入中國」、「跟沖繩好像喔」、「這就是失言，被罷免也是個人問題」、「沒有想獨立的感覺，感覺台灣會變得跟中國一樣」、「這是機會啊蔡總統，看對手自爆很開心吧，但是，蔡政府居然比這種程度的傢伙還不受支持？」

「不太懂柯文哲先生比喻的意思，看起來好像是說如果跟美國走太近，可能會讓對中政策失去彈性，最後招來中國武力干涉。可是如果照柯先生的作法，與美中兩國都保持相同距離來自保，戰略上可能更加困難」、「習近平在兩岸統一上相當積極，只要是獨裁體制都不講合理性，只會用強硬手段，如果台灣不偏向美中任一方，中國在交涉上必定是有利的」、「包含柯先生，這是所有台灣政治家最重要的難題」。

如何讓柯退場？日本網友：兩黨停止惡鬥、實事求是

「因為厭惡國民兩黨毫不妥協，死命攻擊對手，在人民厭惡這種風氣的氛圍下才誕生了這個市長，若兩黨能在對立下仍考量國民利益，在能夠妥協的地方合作，建立起實事求是的態度，這個市長也就不會出現了」、「所幸這次如蔣萬安等年輕的國民黨政治人物都超越黨派，表明支持蔡總統的反習演說，若年輕政治家們能建立『實事求是』的精神，就是台灣政治未來的祥兆」。

日本網友對柯文哲的強盜說也丈二金剛摸不著頭緒。（資料照）

日本網友認為，若照柯文哲的作法，台灣不偏向美中任何一方，對中國反而是有利的。（圖翻攝自Yahoo Japan News）

有網友出來解釋柯文哲的獲勝背景，認為若藍綠停止惡鬥，建立實事求是的精神，柯文哲就不會出現了。（圖翻攝自Yahoo Japan News）

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