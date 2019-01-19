相親對象找2閨密「蹭飯」 他結帳提AA被潑水

2019-01-19 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名男子日前接受家裡安排一場相親，結束以後雖對女方沒有太大興趣，但出於禮貌還是向對方表示要請她吃一頓飯。沒想到女方聽到後，叫來2個閨密一起來吃，還點了滿滿一桌菜，最後男子要結帳時改要求AA制，女方聽後竟直接潑男子一臉茶水，讓男子相當傻眼。

根據中媒報導，這名平時在湖北武漢從事外送工作的29歲男子，因為家裡老是催促他趕緊找個對象成家，還給他安排了場相親，於是在本月15日，該名男子特地請假回家鄉陽新相親。但是在見面攀談以後，男子覺得自己對女方沒有感覺，但是因為當時已經接近午餐時段，男子便請女方到見面地點附近的火鍋店用餐。

但才吃到一半，女方手機忽然響起，過沒多久，就出現2個女生加入飯局，還毫不客氣的加點一桌菜，「她問都沒問我，就讓朋友過來吃火鍋。」席間，男子反被當成空氣，3個女孩自顧自地聊得十分開心，讓男子心裡十分不是滋味。最後要結帳時，男子改口說要AA制，讓女方覺得他太小氣，拿起桌上的茶水就往男子臉上潑，最後還是由老闆出面協調，雙方各付一半，鬧劇才落幕。

男子事後將這段經歷PO網，不少網友也替他抱不平，認為女方臉皮太厚。但也有網友認為男子既然一開始就不喜歡對方，就不應該請女方吃飯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/