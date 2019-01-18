英警公布男通緝犯照片 女網友暴動搶著幫忙「監禁」他

2019-01-18 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方日前發布一張通緝照，希望民眾看到照片上的男子，能提供線索給警方。但是檔案照一曝光，竟讓不少女網友暴動，搶著說要幫警方「監禁」他。

根據外媒報導，日前英國亨伯賽德（Humberside）警方在官網上公布29歲的在逃嫌犯哈格維斯（Oliver Hargreaves）檔案照，希望民眾能夠提供線索幫助警方將他早日逮捕歸案。但是照片上的哈格維斯臉龐俊俏，加上性感落腮鬍，竟迷倒一票女網友，紛紛留言「我願意代替你們監禁他」、「就讓我來替這個社會盡一份心力，看住這個男人，讓大家安全無虞」。網路討論也讓英媒追捧哈格維斯為「英國最帥男囚犯」。

哈格維斯的經歷，讓人不禁想到「美國最帥男囚犯」米克斯（Jeremy Meeks），同樣因警方公布檔案照以後在網路上暴紅，吸引一票迷妹。而米克斯出獄後甩開犯罪過往，躍上伸展台成為走秀男模。之後更與英國著名時裝品牌「TOPSHOP」千金克蘿伊（Chloe Green）搭上，兩人於去年5月產下一子。

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