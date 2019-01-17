馬國反毒考慮效仿冰島 實施青少年宵禁

2019-01-17 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞副首相旺阿芝莎今（17）日在記者會表示，政府考慮效仿冰島，對18歲以下的青少年實施宵禁，以便杜絕毒品對下一代的危害。

綜合大馬媒體報導，旺阿芝莎今日主持杜絕毒品問題內閣特別委員會後，在記者會上表示，該國吸毒者年齡層逐漸下降，委員會正慎重考慮，是否禁止青少年在晚上出門，避免他們沾染毒品。

旺阿芝莎表示，如果實施宵禁，父母可以知道孩子的行蹤，進而遏阻孩子涉及非法活動。她指出，冰島因落實這項宵禁，成功減少18歲以下青少年吸食毒品的案例。

冰島政府推行「Youth In Iceland」計劃，實施多項措施，包括對青少年實施宵禁，即13至16歲者，冬季晚上10時後不能出門，夏季午夜12時後不能出門。

然而，旺阿芝莎也指出，對馬國青少年實施宵禁有相當大的困難度，「在我國可能比較難，因為馬來西亞的文化，我們有24小時經營的嘛嘛檔（路邊攤小吃）」。

旺阿芝莎說，當局發現吸食強力膠的人都很年輕，「我們也探討很多因素，包括家境和教育環境等」。她強調，政府很認真考慮是否實施該政策，「家長不能只把責任推給政府，而是也要負起一定的責任」。

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