南韓傳火燒漁船意外 越南人1死1傷1中國人失蹤

2019-01-17 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（17）日上午發生火燒漁船意外，導致一名越南人死亡、一名越南人受傷，另還有一名中國人疑似跳海逃生失蹤。目前火勢已撲滅，警方正在調查起火原因，並搜救失蹤者。

綜合媒體報導，當地海岸警衛隊表示，這艘載有12名船員的漁船，於當地時間上午8點25分（台灣時間上午7點25分）左右，在全羅南道高興郡的Oenaro島東北方6.4公里海域著火。

當地海警獲報後，動用5艘警備艇和8艘民間救援船趕往搶救，一名越南船員手部燒傷被送醫，另一名越南船員被發現時已無呼吸心跳。

中國駐光州總領事館表示，在向當地海警部門確認後，仍有一名中國籍人士於事故中失蹤，警方研判，該中國人應是於漁船起火後逃生，目前正展開搜救，也將調查其身分及起火原因。

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