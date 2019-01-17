美F-35空投5枚雷射導引彈 一次精準命中5目標影片超震撼

2019-01-17 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體Reddit與Instagram最近出現一段影片，洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機同時投擲5枚空對地炸彈，精確擊中5個目標，其中一個目標物更是輛以時速64公里移動中的貨車，影片相當震撼。

綜合外媒報導，影片據信是在美國內華達州測試暨訓練場（NTTR）拍攝，軍用記錄器螢幕顯示的日期是2018年11月28日，但影片近期內才曝光，軍事專家德克斯特（Ian D’Costa）表示，F-35戰機空投5枚「鋪路四型」（Paveway IV）雷射導引炸彈，且相繼精準命中5個目標物。

F-35戰機和F-35B戰機分別都測試配裝雷射導引炸彈，目前只有英國和沙烏地阿拉伯2國在使用該類型的「智慧炸彈」，在此次流出的影片中，顯示F-35戰機應是在模擬「戰爭第3天」（Third Day of War）、進入「野獸模式」的狀態，因此將炸彈外掛，讓轟炸能力顯露無遺

外媒指出，F-35在戰爭「戰爭第一天」（First Day of War）模式中，顧名思義兩軍初相接，因此F-35會將武器配備在機身內部，保持低度的被觀察性或維持「隱身」能力，避免來自敵機、防空系統的威脅，一旦威脅得到緩和，F-35就可以開始外掛武器，這些彈藥將增加飛機顯示在雷達上的特徵，但是在敵方防空能力已經被破壞的情況下，機組人員受到威脅的可能性就較小。

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