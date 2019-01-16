睽違19年「純日產」橫綱 負傷委靡不振宣布退役

2019-01-16 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕睽違19年再度誕生的「純日產」橫綱「稀勢之里」，因負傷委靡不振，近日在攸關去留的賽事3連敗後，今（16）日宣布退役。

綜合日媒報導，現年32歲的日本大相撲第72代橫綱稀勢之里，去年11月在九州賽事成為87年來首位從比賽第一天起4連敗的橫綱，橫綱審議委員會為此祭出實為最後通牒的「激勵」勸告（程度最輕的處分方式）。

但在13日起攸關去留賽事中，稀勢之里首日起便遭遇3連敗，身為橫綱連續9連敗（含休賽而不戰而敗的比賽在內），刷新1949年15日賽程制度上路以來的最差紀錄。他的師傅田子之浦親方也於今日宣布稀勢之里退役。

本名為萩原寬的稀勢之里為茨城縣人，在2017年初打敗最高位階的橫綱白鵬後，晉升為時隔19年來首位日本出身的新橫綱。目前現役的第69代橫綱白鵬和第71代橫綱皆為蒙古籍。

作為第72代橫綱首次出賽的春場所當中，稀勢之里在第13天首度吃下敗仗、左胸與左腕嚴重負傷，導致他如今在無法於傷後恢復戰績的情況下離開土俵。

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