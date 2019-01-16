美國深入懷疑調查 傳中國下令禁提「千人計劃」

2019-01-16 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國一項名為「千人計劃」以重金吸引人才的計劃，遭到美國方面深度懷疑涉有間諜及滲透的任務，並已對受懷疑科學家提出竊密告訴，據報導，中國方面已下令官員，不要再提到這個計劃。

《金融時報》報導，中國「千人計劃」（Thousand Talents Programme）就表面計劃，是以重金為中國引進高階人才的重大計劃，從2008年以來，已經為中國引進約6000名科學和專家，這計劃仍然在進行中，最新一輪的提報就在上個月（2018年12月）。但是，最近卻令公務員都不得再明確提到這個計劃。

報導指出，原本與中國合作「千人計劃」以引進專家的人才機構指出，「中國不再在文件或會議中提及『千人計劃』的名字。」。而中國一頂尖大學發出指令，刪除「千人計劃」的相關訊息，以保護這些老師們「免遭懷疑」；連深圳創新園區的導遊都表明，不再提及這個計劃。

「千人計劃」受聘學者一般是可獲百萬人民幣（下同，約450萬台幣）的安家獎金，外加最高500萬（約2250萬元台幣）的研究獎金自由支配，有中國媒體報導，曾有研究人員獲得1億（約4.5億台幣）的經費，計劃執行中，被重金吸引的人才素質卻是參差不齊，有真材實料的學者，也有混水摸魚的學者，而今，卻成為中美之間情報戰的一環。

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