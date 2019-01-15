川普吃癟！美聯邦法官宣布禁止實施「避孕新規」

2019-01-15 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕反墮胎的川普政府月前提出新規，要擴大保護「基於宗教或道德」而反對避孕的非營利組織或公司。不過，聯邦法官比特爾斯頓（Wendy Beetlestone）14日下午做出裁決，禁止全國實施該規定。

綜合媒體報導，川普原本推出的新政策14日開始生效，該政策要推翻歐巴馬的《平價醫療法案》（ACA，又稱「歐巴馬健保」）。根據「歐巴馬健保」（Obamacare），雇主須提供員工避孕保險，女員工可以報銷避孕費用，不過宗教團體可選擇不遵守。根據BBC報導，近5500萬名美國女性受益於歐巴馬健保。

許多保守派的天主教徒認為，避孕違背了「上帝和自然法則」，表示「避孕是可恥的，且本質邪惡」。川普上任後，想要擴大範圍，只要雇主以宗教或道德為由，就可以不遵守《平價醫療法案》，不讓女員工報銷避孕費用。

比特爾斯頓14日宣布，若執行川普的新規定，會各州帶來危害，還使7萬名女性承擔意外懷孕的風險；然而，美國司法部表示，他們會繼續捍衛宗教自由，不排除再上訴。

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