川普喊話民主黨 給錢蓋牆別只想選舉

2019-01-15 02:20

〔中央社〕美國總統川普今天表示，共和黨加強邊境安全的立場「堅如磐石」，但他不打算宣布緊急狀態築牆。他指責民主黨只想著選舉，不顧國家安全，恢復政府運作全在民主黨的一念間。

川普上午出發前往路易斯安那州，參加美國農業事務聯合會成立百年的慶祝活動，他離開白宮前回答記者提問，再次提到美國邊境正面臨安全危機與人道危機真實存在，而解決這些問題是他的優先要務，他立場清楚不會退縮。

華府地區迎來降雪，人事管理局（OPM）昨天宣布，因天候因素華府地區的聯邦政府機構今天都關門，而之前因邊境圍牆預算談不攏，已閉門達第24天的9個聯邦政府部門，至今未有恢復正常運作的跡象。

對於共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）建議，先讓暫時恢復政府運作3週，以協商圍牆預算，川普今天明確表示，他已拒絕這樣的看法，並表示共和黨人和他一樣，在築牆強化美國南方邊境安全的立場上「堅如磐石」。川普說，這關乎國家安全，而美國邊境面臨安全與人道危機是真實存在的，民主黨必須做點事。

川普仍將政府關門的矛頭指向民主黨，他說自己整個週末都在華府，但民主黨人都跑去波多黎各度假了，川普酸「誰曉得呢，他們大概在慶祝政府關門吧」，接著又說，他要有民主黨人投票支持，否則無法解決現在的情況，因為民主黨現在控制聯邦眾議院。

他重申，民主黨過去都對築牆投同意票，現在卻說築牆不道德。川普批評民主黨人心裡只有選舉輸贏，不顧國家安全，「因為他們（民主黨）知道他們會輸掉2020總統大選，對他們來說，這才是不道德的。」

多個媒體與民調機構的最新訊息顯示，政府關門至今，川普成為眾矢之的，4成到5成間的受訪者認為川普該為美國政府這次創下史上最長關門紀錄負責。然而，約3成左右的受訪者認為，民主黨該負責，而川普仍稱，他堅持築牆的立場得到多數人認同。

他重申，不尋求以宣布緊急狀態的方式築牆，「雖然我絕對有權這麼做，但這太便宜行事了」。川普再次呼籲民主黨應認同美國需要邊境安全的看法，「我們必須築牆，否則無法有邊境安全」，民主黨只需要說「我們得有邊境安全」，美國馬上就會有一道牆或屏障了。（編輯：張佑之）

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