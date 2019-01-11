驚人！蝗蟲大軍入侵伊斯蘭聖城麥加 朝聖者滿身蟲

2019-01-11 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭教聖城麥加每年朝聖人潮絡繹不絕，近日卻遭大量蝗蟲侵襲，不僅入侵清真寺及城內許多要點，甚至停在朝聖者的衣物上，景象相當驚人，目前政府衛生單位已派員噴灑殺蟲劑進行清掃。

綜合外媒報導，麥加市政府7日發布聲明，指出當地正面臨「蝗災」，為了信徒的安全及利益著想，已出動22支隊伍，共計138名清潔員前往當地消滅蝗蟲，並在清真寺周圍水溝和汙水處理系統等容易繁殖的地點噴灑殺蟲劑。

據了解，過去波斯灣也曾出現成群蝗蟲，只是這次的數量是前所未見。

有民眾懷疑，在阿拉伯半島有人飼養大量蝗蟲來餵食鳥類，卻因管理疏失造成蝗蟲脫逃，隨即快速繁殖來到麥加，不過這項說法未被證實，確切原因還有待官方進一步釐清。

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