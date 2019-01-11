在中國使用推特很危險！民眾遭拘留15天、威脅對家屬不利

2019-01-11 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕雖然中國封鎖社交平台推特（Twitter），卻還是有一些民眾會翻牆使用，對此中國當局已展開嚴厲手段，越來越多用戶遭到拘留、訊問、威脅。

據《紐約時報》報導，有一名使用推特的中國男子就在拘留所被關了15天，另一名用戶被警方威脅，若再使用推特可能會「影響」到父母，還有人被銬在椅子上進行8小時的審訊，這些都是中國領導人習近平為了抑制網路活動所進行的新一波打擊。

廈門建築公司47歲潘姓員工就是被拘留15天的「罪犯」，他在推特上轉發異議漫畫家的創作，便被警方訊問20小時，在被迫刪除了幾則文章之後，潘男以為自己沒事了，結果過沒多久警方直接到他的公司抓人，要求他簽署文件承認自己擾亂社會秩序，並將他關進拘留所，整整兩週他都在和其他10人一起觀看宣導影片。

按照警方偵訊9名推特用戶的紀錄來看，可以看到不少類似的模式，警方會將特定推特文章印出來，「建議」用戶刪除或乾脆刪掉整個帳戶，其中有許多是批評中國政府或習近平的文章。

中國當局不斷擴大對民眾網路文章的控制，當政府無法「說服」用戶刪除發文時，就會讓駭客接手，有異議人士的3000則推特就在一夜之間消失，推特公司對此拒絕發表評論。

德國赫爾蒂行政學院教授斯托克曼（Daniela Stockmann）去年對1627名中國網民用戶進行的一項調查顯示，只有0.4％的中國網路用戶（約320萬人）使用推特。弔詭的是，儘管推特是大部份中國人的禁區，但中國官媒都紛紛在推特塑造出官方形象。

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